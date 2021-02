Goodman asegura que en todas las regionales se acepta la propuesta

El secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), Santiago Goodman, afirmó que “si hay algún sector que esté más de acuerdo, o menos de acuerdo, tiene que ver con los posicionamientos políticos de cada una de las conducciones de las regionales del gremio”.

En diálogo con El Comodorense Radio por FM La Petrolera 89.3, Goodman manifestó que se ha hecho una encuesta virtual que los docentes deben responder a favor o en contra de la propuesta del gobierno provincial. “A la persona a cargo de esto le pedí que cada una hora realice un informe de cómo van las respuestas que dan los compañeros”.

A las 19 del miércoles “la participación era de 2.800 compañeros y compañeras a nivel provincial y en todas las regionales se aceptaba lo descripto por el acta del día lunes. En algunas regionales con porcentajes del 80%; en otras del 70% y en otras del 55%”.

Acotó el sindicalista que “acá el gobierno está cumpliendo con algo que ha venido incumpliendo meses y meses”

Acotó que “acá está claro que este es un paso; no es el paso de los que hay que dar porque, como lo que dijimos el primer día, nosotros no estamos sentados en la Comisión Negociadora Salarial, negociando nuestras deudas, nuestra exigencia es la cancelación de la deuda y la recomposición de nuestro salario”.

Sobre el acta firmada el lunes, Goodman explicó “no se garantiza la totalidad de la deuda. Sabemos que hay una parte que no está contenida en ese acta, que sería un salario del rango 3 y del rango 4”.

PROTOCOLO

Asimismo, Goodman detalló que “el protocolo lo hemos firmado; el despacho del mismo, que es base de discusión y puede ser modificado y enriquecido”.

“Son los mismos detractores que te dicen que las escuelas no están en condiciones porque no cumplen con el protocolo y no es que sea inviable; las que son inviables son las condiciones en las que están las escuelas”.

Al respecto agregó “el protocolo establece la condición y si una escuela no tiene los recursos para garantizar la limpieza cada 80 minutos; si no tiene al personal auxiliar por lo que sea, si no tiene la mascarilla, todas esas condiciones no están en el éter; están en el protocolo, el cual es viable porque genera el derecho exigible del trabajador y del estudiante y la obligación del Estado”.

Concluyó que “si el Estado no cumple con sus obligaciones; si las escuelas no están en condiciones, no hay presencialidad”, concluyó Goodman.