Gremio petrolero incorporó otra rama de trabajadores

El anuncio se hizo el lunes en Pico Truncado, en el marco de la primer asamblea de delegados del flamante SIPGER que se constituye en “el sindicato más grande de la Patagonia”, expresó Vidal, quien también señaló que la ampliación del espectro sindical era una propuesta que se generó hace aproximadamente diez meses.

Sostuvo además que “esta decisión no cayó muy bien en el sector político del oficialismo, pero nos permite representar a miles de trabajadores más en nuestra provincia y en toda la costa del atlántico”, puntualizó, en clara alusión a actividades off shore.

Al mismo tiempo anunció que se comenzará con una intensa campaña de afiliación a los nuevos trabajadores para defender sus derechos.

Correlativamente lanzó un interrogante: ¿si no estuviéramos nosotros defendiendo la actividad, quién lo va a hacer, el sector político?. Les aseguro que no, porque si bien tiene la potestad de hacerlo no lo hace”.

El tal sentido resaltó que “nuestra responsabilidad es defender lo que es nuestro. Porque la actividad petrolera es nuestra. Porque somos santacruceños, por vivir en esta tierra, por trabajar en esta actividad”.

Más adelante recordó que en pocos días se retomarán las discusiones paritarias, tras cerrarse la última semana la pauta salarial 2022 con aumentos acumulados de casi el 100%, “la mejor cifra de la historia de este sindicato, y también la más elevada a nivel nacional”.

No obstante, cuestionó el tope impuesto por el gobierno de que los incrementos no superen el 30% semestral, por lo cual sostuvo que “nos declaramos en alerta y movilización desde este momento”.