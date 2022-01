"Guía espiritual" afirma que hay niños que "atraen" las violaciones 

"¿Cómo puede ser que un niño de cuatro, cinco años, esté atrayendo esta situación?", preguntó Ezequiel Paz, un argentino que imparte talleres de autoayuda, al dar una "explicación vibracional" de los abusos infantiles, lo que generó un escándalo y repudio generalizado en redes sociales por parte de usuarios que lo acusaron de hacer apología de la pedofilia.

En la grabación que se viralizó, el "guía" aseguró que hay que "desmitificar qué es el abuso a un niño" y atribuyó la responsabilidad de la violación a la víctima.

"Lo primero que siempre les digo es: acuérdense de que la atracción no es de conciencia, no es que la persona dice: 'quiero que me abusen'. Es un tema vibracional, inconsciente. ¿Por qué en algunas familias hay abusos y en otras no, cero? ¿Por qué a algunas personas les pasa y a otras no, a un hermano sí y a otro no? Ya sabemos que no es casualidad", afirma en un video que ya eliminó de Instagram, en donde tiene casi 50.000 seguidores.

Instagram se convirtió en un mercado libre o amazon sin ningún tipo de regulación. Cualquiera vende cualquier cosa y genera cualquier necesidad. Sin embargo este episodio rebasó el vaso.

En la grabación, Paz afirma que tanto los violadores como las víctimas (en este caso los menores) son responsables porque "entraron en ese juego" ya que, en su opinión, "ese niño se está haciendo cargo de un desbalance de energía que viene en su sistema". En ningún momento reconoce la existencia de un delito.

El supuesto "guía" también defiende a los abusadores, ya que considera que "estar en el lugar de perpetrador es horrible" y que quien lo acusa también se termina convirtiendo en victimario. Es decir, equipara a un niño con un adulto y no hace diferencia alguna entre quien comete el abuso y quien lo padece.

Las condenas en contra de Paz comenzaron a replicarse con mensajes que iban desde exigir el cierre de sus cuentas en redes sociales, hasta que lo denuncien e investiguen por presunta pederastia.

Mientras tanto, él ofrece cursos sobre "cómo subir la vibración" "aprende a leer la energía", "espiritualidad es inteligencia" o estar "en sintonía con el alma" y "retiros con experiencia chamánica", que pueden costar hasta 290 dólares.