Gustavo Sapochnik es el nuevo entrenador de Huracán de Trelew

Luego de su última experiencia en San Juan, Gustavo Sapochnik se suma a Huracán de Trelew y encabezará el proyecto básquet. Una incorporación que jerarquiza a la institución y que además de fortalecer las categorías formativas le dará un fuerte impulso al básquet femenino.

Sapochnik en su trayectoria como entrenador ha sido integrante del cuerpo técnico de la Selección Sub-19, dirigió en la Liga Boliviana de Básquet y tuvo un paso por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia; además de dirigir en torneos de la ABECh a Racing, Germinal y Madryn y Huracán. Recientemente fue coordinador de selecciones en San Juan y dirigió a San Juan Básquet en el Torneo Federal.

El flamante técnico del “Globo” que comienza este lunes con la actividad señaló que su llegada tuvo que ver con “una decisión familiar de regresar y apareció Huracán con la idea de empezar un proyecto que tiene que ver con el desarrollo del básquet formativo en todas sus ramas.

Con un grupo de trabajo interesante, que mantiene en el cuerpo técnico del mini básquet a Maximiliano Agüero, Mario González y Fernando Quijano; y en categorías formativas y la primera estaré junto a Leonardo Veira y Julio Núñez en la preparación física. Vamos a estar en las categorías de U-15, U-17 y primera mayores masculino y también vamos a tener la rama femenina que vamos a empezar a desarrollar desde los 13 años”.

Acerca de los objetivos planteados Sapochnik indicó: “Primero queremos empezar con los chicos que ya vienen al club, poder entrenarlos; tratar de mejorarlos para que sean ellos a mediano plazo la primera división de club. Y también a la par sumar chicos de 14-15 años para que se inicien en el básquet y sumarlos a las categorías del club. Y obviamente en el mini básquet tratar de sumar nenes y nenas para seguir desarrollando el proyecto y contar con jugadores genuinos del club.

El club también quiere incursionar en el básquet femenino sobre todo en mini y formativas y vamos a partir de un programa de difusión y una bonificación que van a tener las nenas que vengan a jugar al básquet al club vamos a tratar de insertar el básquet femenino al club.”

El regreso a la zona lo encuentra en una etapa donde prioriza más lo familiar que lo profesional: “La verdad es que estoy muy a gusto y muy contento de trabajar con amigos, de encontrarme nuevamente con gente de mi agrado. El club cuenta con infraestructura de primer nivel. Yo por suerte que estuve en estos años trabajando con el staff de la Confederación Argentina he recorrido muchas canchas y Huracán no tiene que envidiarle nada a nadie. El gimnasio de pesas que está en el club me parece de calidad, algo que puede servirle no solo a los chicos sino a toda la masa societaria de la institución y en recurso humano estamos muy bien”, puntualizó el responsable de llevar adelante la experiencia Huracán en básquet.