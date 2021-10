Habló el masajista acusado de abuso: "fue un masaje de ovarios"

La primera de las víctimas en realizar la acusación ante la Justicia fue una joven, de 23 años, quien también escrachó en las redes sociales al hombre, identificado como Fernando Salinas. Según relató la mujer, el miércoles, ingresó al local para consultar por un tratamiento de depilación definitiva y le “ofrecieron una sesión de masajes gratis”. “Me pidió que me saque el pantalón para masajearme las piernas. Después, me puso aceite y me dijo que me diera vuelta. Los aceites parecían muy fuertes porque me dejaron adormecida, como dopada. Yo no podía reaccionar”, detalló ante El Doce TV y agregó: “Me manoseó y muchas cosas más. Me tocó las partes íntimas y los pechos todo el tiempo”. De acuerdo a su testimonio, el acusado le preguntaba “si estaba cómoda” mientras ella sentía que se estaba “durmiendo”. “Cuando me desperté, mi bombacha estaba arriba de la silla”, describió.

La mujer contó que al finalizar la sesión de una hora, se fue del lugar todavía con malestar y en estado de shock. En medio de la conmoción, les contó lo sucedido a sus amigas y la convencieron de que hiciera la denuncia de manera urgente. Además, compartió el calvario que vivió en las redes sociales y su testimonio resultó clave. “Una chica se contactó desesperada para contarme que el año pasado, le había pasado lo mismo”, contó.

La segunda víctima, que en su momento no se había animado a acudir a la Justicia, aportó pruebas que serán fundamentales en el caso. Entre ellas, un audio que el masajista envío por WhatsApp en el que justificaba su accionar. “Si vos te sentiste en ese momento incómoda, me lo debiste decir, ¿no? Te hice todo lo que es el masaje de ovarios. Jamás te pasé el dedo o te hice sexo tántrico. Fue solamente masaje en todo lo que es la parte de los ovarios para que puedas orinar mejor. Te hice drenaje en las piernas, te hice drenaje en los senos, en el pecho, descontracturación en la columna, cervicales, te tuve que bajar la bombacha para hacer todo lo que es parte de glúteos”, dijo Salinas, que afirmó que hizo su “trabajo bien” y “fue muy profesional”.

Una tercera clienta, en diálogo con El Show del Lagarto, acusó al hombre. “Me dijo que había tenido un montón de famosas, se jactaba de que a Moria Casán le hacía esos masajes. La bombacha fue lo único que no me quitó, estaba a torso desnudo y sin pantalón”, manifestó. Antes de concluir la entrevista, la denunciante se quebró al contar que después de su turno, al consultorio entraba una adolescente: “Lo que más tristeza me dio fue que me iba y entraba una jovencita de 13 años. Me dio mucha impotencia. La acompañaba su mamá y yo me quedé mirando, me iba a volver a escuchar o ver, pero no pude”.

El Ministerio de la Mujer de Córdoba, que recibió al menos dos acusaciones formales contra el masajista, ya investiga el caso.