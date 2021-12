Habló la mujer acusada de apuñalar a un hombre en el Abasolo

Todo sucedió el pasado sábado- por la mañana- cuando David Marín fue trasladado al Hospital Regional, con heridas punzocortantes en el pecho. Poco después recibió el alta médica.

El episodio se registró sobre las 11:50 cuando se solicitó presencia policial detrás de la cancha del club Abásolo por la existencia de una persona apuñalada. Cuando los efectivos llegaron al lugar, en el sector de asentamientos, hallaron a un hombre ensangrentado.

Presentaba heridas de arma blanca en pecho y les indicó a los efectivos que la autora de la agresión fue una mujer que identificó como Karen Ferreira. También les dijo que esta tenía secuestrada a su madre, indicaron fuentes policiales, en ese momento.

Mientras trasladaron al herido al Hospital Regional, los efectivos se dirigieron hasta donde se encontraba la sospechosa. Estaba acompañada por una mujer que se identificó como la madre del herido y que señaló a Ferreira como la agresora de su hijo, versión que fue ratificada por la concubina del lesionado.

Ferreira fue trasladada inicialmente a la Seccional Séptima de Comodoro Rivadavia y posteriormente al Hospital Regional ya que presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo.

Karen Ferreira (23) se comunicó con El Patagónico para su dar su versión de lo que ocurrió ese día. Y aseguró que como consecuencia del hecho su madre acudió a la Justicia y le dictaron una medida cautelar que le impide ver a su hijo de tres años.

Ferreira expresó que tanto como el herido y su pareja “somos vecinos. Es una pareja problemática, él (herido) siempre le pega. El otro día (sábado) casi la mata y yo, de impulso, fui y me metí, comenzamos a discutir, peleamos, él me dio un mazazo por la cabeza y yo me defendí y eso no lo cuentan, no cuentan mi versión y como fueron las cosas. Inventaron cosas”.

Después de ser detenida su misma madre acudió a la Justicia y le dictaron una medida cautelar que le impide ver a su hijo de tres años. “Yo perdí a mi hijo. Esa mujer nunca estuvo cuando estaba embarazada. Me hace la vida imposible no tengo contacto con ella hace un año y medio y se aprovechó de lo que paso, yo no tengo antecedentes, nada” aseveró entre otras fuertes acusaciones hacia su madre.

“Aprovechó la situación y me sacó a mi hijo, en todo este tiempo jamás se interesó en nosotros” afirmó la mujer que desde ese momento cuenta con una medida de prohibición de acercamiento hacia su madre y su pequeño hijo. “No pudo estar sin él, es mi única familia y ella me lo sacó como si nada. A mí nadie me escucha, no es justo lo que me están haciendo. No voy a poder pasar las Fiestas con mi hijo” expresó.

“Solo me interesa que me devuelvan a mi nene. Me lo sacaron sin pruebas, sin nada, yo quedé demorada y el mismo día me lo sacaron” finalizó.