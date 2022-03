Habló Lyna Bekkiche, la española que acusó a Paulo Londra de obligarla a abortar

Desde hace tiempo que el nombre de Paulo Londra está vinculado a la polémica. Primero por su música, luego por las acusaciones en su contra por parte de la mamá de sus dos hijas por abandono y ahora, Lyna Bekkiche, una joven española, acusó al trapero cordobés de dejarla embarazada y luego, meses después, obligarla a abortar.

La joven habló con Intrusos y allí contó cómo fue que conoció a Londra y cómo se sucedieron los hechos hasta que el músico la persuadiera para no continuar con el embarazo, a pesar de que su deseo fuera quedarse con el bebé.

Según relató Lyna, amigos del cantante viajaron en su nombre a Madrid, España, donde ella se encontraba, para obligarla a abortar al bebé que tuvo fruto de una relación casual que tuvo con Londra cuando él se encontraba en dicha ciudad.

“A Paulo lo conoció a través del que era fotógrafo del cantante, Emi Cruz. Nos conocimos ahí, en su casa. También estaba Piero (Graziani, íntimo amigo de Londra), sus amigos, su mánager también. Fue en octubre del 2019, durante la semana del concierto que dio en Madrid”, explicó Bekkiche respecto a cómo se conocieron con el trapero.

COMO PASO TODO

Florencia de la V, conductora del ciclo, le preguntó cuándo fue que tuvo intimidad con Paulo y ella relató: “Fue la noche antes de irme. Yo tenía que viajar y ellos se iban a otra ciudad. Piero me dijo ‘vete a preparar a una habitación’ y yo entré a la primera que vi y era el cuarto de Paulo, pero él no estaba. Cuando yo salí de la ducha, él entró. Él me dijo que se iba a dormir o algo y yo me fui a despedir después y ahí fue cuando pasó todo”.

Después de su encuentro, Lyna contó que ella viajó a Mallorca para presentarse en un casting de música y Paulo viajó a otra ciudad española para continuar con su gira y nunca más se volvieron a ver o hablar. Sin embargo, tiempo después, descubrió que estaba embarazada del músico. “Dos semanas después de que me tuviera que venir la regla, me fui a hacer el test y me dio positivo. Nunca pensé que fuera a estar embarazada, creí que era algún problema”, aseguró la joven.

“En ese momento él estaba en los Latin Grammys. Yo estaba segura de que era de él. Primero hablé con Emi, el fotógrafo que era mi amigo. Él se asustó por su trabajo y me bloqueó. Ya lo hablé con él y me pidió perdón, pero en ese momento sintió miedo. Luego, le pedí a una amiga el número de Piero, era el único que me podía contestar porque Paulo no me contestaría. Me dijo que no le iba a decir a Paulo porque estaba en los Latin Grammys, que esperaría que volviera a Argentina y ahí me llamaron por teléfono”, continuó relatando Bekkiche.

“Cuando Paulo se enteró, me llamó por teléfono y me dijo que me mandaba dinero para abortar. Ni siquiera me preguntó cómo estaba yo, no me preguntó mi decisión, si yo quería y le dije que ya habían pasado dos semanas y yo ya me había imaginado al bebé”, agregó sobre la relación de Londra.

Lyna contó que, una hora más tarde de hablar con Londra y su amigo, Graziani, este último la llamó para avisarle que viajaría a Madrid. El joven llegó al día siguiente y allí la persuadió para que no tenga al bebé porque “arruinaría la carrera” de Londra, quien en ese momento estaba en pareja con Rocío Moreno, la madre de sus dos hijas, que nacieron en 2020 y 2022 respectivamente.

En cuanto al cantante de “Chica paranormal”, hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. De hecho, incluso mantiene el perfil bajo respecto a las acusaciones en su contra por pare de Moreno y los conflictos judiciales que hay entre ellos dos por la manutención de las nenas.