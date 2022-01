Habrá consulta por el nombre de la calle Julio Roca

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, derogó la controvertida legislación que el Concejo Deliberante había aprobado en la última sesión ordinaria del año pasado, el jueves 23 de diciembre. Pese al rechazo, el Ejecutivo impulsará una consulta popular, según lo previsto en el artículo 135 y 136 de la Carta Magna Municipal.

La Ordenanza 11901, que se había aprobado con ocho votos a favor y una abstención, establecía un plazo de 180 días para iniciar un proceso de consulta y selección de la nueva denominación de la calle, y debía implicar en la consulta a organizaciones, comunidades originarias y la Cátedra de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

En la derogación, el Ejecutivo plantea que “de modo alguno se puede desconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, como tampoco se puede desconocer que Julio Argentino Roca sea tal vez el prócer más denostado de la historia argentina. Cierto es que hay controversias con otros próceres de nuestra historia, pero el nombre de Roca se desliza mayoritariamente entre el repudio y el ninguneo”.

“Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha apoyado y respaldado permanentemente todo tipo de reivindicaciones vinculadas a los pueblos originarios, y así continuará en el futuro, pero ello de ninguna manera implica que deba acompañar promulgando una ordenanza que propicia dejar sin efecto el nombre que lleva una calle de un ex presidente argentino, atento a que acompañar dicha decisión sería caer en un anacronismo histórico dado que la decisión adoptada no se compadece o no corresponde con la época a la que se hace referencia juzgándose un hecho ocurrido hace casi un siglo y medio y con la mentalidad de ahora”, fundamentó.

“Si bien el Departamento Ejecutivo Municipal es respetuoso de la decisión del Concejo Deliberante, no se puede permitir que pase inadvertido el posicionamiento de varios vecinos que no la comparten, motivo por el cual se considera oportuno y necesario encuadrar la situación descripta en el capítulo XIX del Referéndum de la Carta Orgánica Municipal a efectos de someter al voto popular directo una decisión política de especial trascendencia para que sea el pueblo de Trelew en su conjunto quien ratifique o desapruebe lo que votaron y aprobaron sus representantes”, consideró el texto de la derogación