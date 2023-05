"¡Hacé la nota y dejate de joder!": productor de Mauricio Dayub agrede a periodista

Mauricio Dayub se encuentra en Uruguay por presentar la obra de teatro “El amateur, segunda vuelta”, la puesta en escena que trata de la amistad, de la pasión y de cumplir los propios sueños. Con fechas repartidas para fines de mayo, el actor se presentará en el Teatro El Galpón en Montevideo, en el país vecino.

Así, Dayub está concediendo entrevistas en los medios de comunicación uruguayos para promocionar el espectáculo. Invitado a Día a día, desde el estudio de televisión de VTV Uruguay, el actor contó que ya había cruzado el Río de la Plata durante el verano, cuando se presentó en Punta del Este con su obra El equilibrista. “Vine por cuatro funciones y terminé haciendo siete en Montevideo, y después me quedé a hacer toda la temporada en Punta del Este”, comenzó diciendo.

Luego, continuó hablando de la obra reciente. “Ahora vengo a presentar El amateur, que es una obra que me abrió las puertas de todo en Argentina, y después un poco en el mundo porque de esta historia se hizo una película y este film viajó a varios países, yo la acompañé, también se hicieron dos ediciones del libro, ahora ganó 17 premios, fue un espectáculo que no puedo dejar de recordar como una de las cosas más lindas que me pasó en la vida”, destacó.

Más adelante, el actor se refirió a la nueva versión de la obra. “Es la primera vez que lo hago, de relanzar otra versión, y lo hice porque me di cuenta que de lo que habla El amateur, es lo que necesitamos escuchar”, reveló. “En el escenario se ve plasmado que los sueños de cualquiera se pueden cumplir, que las metas de cualquiera se puedan lograr, y que se puedan lograr por méritos como la constancia, la honestidad, la disciplina, la dignidad, cosa que no nos pasa tanto en la vida, porque vemos muy seguido que a quienes les va bien es porque pasan por lugares donde uno no querría pasar. Es un espectáculo muy divertido y al mismo tiempo muy emocionante”, detalló el actor argentino.

Así las cosas, hechas las presentaciones de esta nueva versión, también estuvo a punto de brindar una entrevista con la periodista Verónica Chavalier de Canal 10, de Uruguay. Ya instalados en el lugar de la nota, todo el malentendido comenzó cuando no llegaba el móvil para filmar la entrevista, según se puede apreciar en el video que publicó Ana Laura Román.

En ese momento, el productor teatral Mario Morgan se exasperó y comenzó a atacar a la periodista, quien intentaba justificar el mal momento explicando que el móvil no había llegado. “Era que bajábamos porque estábamos en la puerta, yo le aclaré que era con hora a convenir”, empezó explicando Chavallier a Morgan. Pero el productor estaba muy exaltado y no la dejaba hablar. Así que la periodista le aclaró que tampoco era forma de dirigirse a ella.

Acto seguido, ella tomó una decisión que no le gustó nada al productor teatral. “No se haga problema entonces, la nota la voy a grabar no la voy a sacar en vivo porque también es una falta de respeto. Yo le aclaré que era a las 9:30 y después lo voy a hablar”, dijo. Pero en ese momento, Morgan le disparó: “¡Hacé la nota y dejate de joder!”

La periodista reaccionó indignada y le dijo que no podía hablarle de esa manera. De manera educada, saludó con un beso a Dayub. “Disculpe pero yo no voy a hacer la nota en estas condiciones”, le dijo. Pero el productor estalló de furia. “Andate a la reputa madre que te re mil parió”, la insultó. Y agregó: “No te doy una cachetada por el culo”.

En ese instante, Dayub se arrimó a su productor para intentar calmarlo mientras la discusión siguió unos instantes más, y Chavallier se quedó paralizada ante las agresiones recibidas.