"Hacer actividad física te despeja la cabeza", afirmó Adrián Cabrera

Adrián El "Diablillo" Cabrera debió modificar su rutina como todos los deportistas. De estar a punto de subir a la jaula, a estar en casa y sin ir al gimnasio. Todo cambió y van más de cuarenta días. El comodorense habló con El Patagónico y cuenta cómo fue "mutando" su cuarentena obligatoria, y remarca que hay que cuidarse.

“Cuando decretaron la cuarenta me fui a pasarla a la casas de mis viejos, entrenamos juntos por lo menos 3 o 4 veces a la semana para mantenernos bien físicamente y también para despejarnos. Hacíamos rutinas que veníamos haciendo y también trabajos técnicos", admitió Adrián Cabrera sobre su cuarentena.

Cabrera practicó las primeras semanas de una forma, y luego cambió pero siempre se mantiene en movimiento. Nadie sabe cuando se habilitarán los gimnasios para volver a entrenar pero todos entienden que no será de la misma manera. "De venir de un buen ritmo de entrenamiento a no hacer nada es un cambio brusco. Después de la tercera vez que el Presidente (Alberto Fernández) extendió la cuarentena me volví a mi casa, y acá entrenaba con mi novia. Algo físico y kick para no quedarme quieto, se hace difícil mediante van pasando los días pero solo queda aguantar un tiempo más para que todo esto pase", comentó.

Cabrera estaba ante una chance frente al uruguayo Brian Carmosino por el título internacional Rysk Combate en el Socios Fundadores. Sobre esa posibilidad apuntó: "Sobre la chance que tenía, sé que cuando pase todo esto seguirá en pie. Iba a marcar un antes y un después en mi carrera por todas las puertas que se iban a abrir. Estaba muy bien entrenando y muy bien mentalmente con muchas ganas de defender nuestra bandera y en nuestra ciudad, pero bueno ahora solo queda esperar, ponernos fuertes entrenando con lo que se tenga en casa y no bajar los brazos", explicó.

También comentó sobre la reapertura de los gimnasios en la ciudad, algo que no será a corto plazo, pero sí necesarios para muchos deportistas. "Y con la medidas que tienen que tener para abrir los gimnasios sería muy raro, distinto a lo que estamos acostumbrados pero lo necesitamos. Hay que tomar todas las medidas de higiene que corresponde, los metros de distanciamiento social y arrancar de apoco pero volver a entrenar para sentirnos bien. Hacer actividad física despeja la cabeza y eso nos va ayudar mucho, y también para que la gente pierda un poco esa paranoia, que les da los medios de información, empiecen hacer algo a despejar su cabeza, siempre cuidándonos", sentenció.

Por último, dejó un consejo por llamarlo así sobre el deporte y la pandemia que azota al mundo. "El que puede entrenar o hacer algo en su casa que lo haga, pero hay que cuidar a nuestra familia quedándonos en casa, cumpliendo las normas de higiene, que de esta pelea la ganamos todos juntos", sentenció.