Hallan murciélago en el patio de una casa del barrio Roca

Los murciélagos han sido eje de múltiples hipótesis sobre cómo surgió el coronavirus en China. Esas hipótesis generaron que el temor hacia estos animales aumentara considerablemente desde que se desató la pandemia de COVID-19. Por esa razón, la aparición de uno de ellos en el barrio Roca preocupó a una familia cuando abrió la puerta de su casa.

Según comentaron integrantes de esa familia a El Patagónico, lo encontraron muerto en el patio de su vivienda, cerca al Liceo Militar. Tras la primera impresión de escalofríos, actuaron rápidamente y llamaron al área de Zoonosis del Hospital Regional. Los profesionales se acercaron al lugar y retiraron al animal para hacer los estudios correspondientes.

Si bien no es común observar este tipo de animales, en Chubut hay diez especies de murciélagos, de las cuales el murciélago escarchado fue el último que se avistó en la provincia en 2019. Además de ser nocturnos, suelen esquivar el contacto con los humanos y no representan amenaza para la población.

Utilizan diferentes tipos de refugios como techos, grietas en muros o puentes y huecos en troncos de árboles o cuevas. Se recomienda no tocarlos si se encuentran con uno de ellos y dar aviso a las autoridades para corroborar que no sean portadores de rabia. Asimismo, se aclaró que los especímenes chubutenses no se alimentan de sangre sino de insectos.

