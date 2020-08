Hallaron objetos de Facundo Castro en la Comisaría de Tentiente Origone

El viernes realizaron un nuevo allanamiento con perros, y encontraron un regalo que le había dado su abuela. El hallazgo se da a tres meses de la desaparición del joven. Su madre Cristina se refirió a la novedad e indicó: "el hallazgo me genera impotencia, saber que mi hijo estuvo ahí y siempre me mintieron. Los quiero a todos presos".

La madre de Facundo, Cristina Castro, dialogó con C5N y contó cómo fue le momento en que encontraron el regalo que su hijo llevaba: "Estaba afuera (de la comisaría) esperando, ingreso mi abogado Luciano Prieto que fue quien filmó todo, y cuando escuche los ladridos del perro sabía que algo habían encontrado".

"Cuando veo la sandía entre la basura casi me infarto, porque es un regalo que le hizo hace más de 10 años mi mamá a mis hijos. Mi mamá murió hace 8 años, y Facundo siempre lo llevaba con él", agregó.

"Esta gente trato de deshacerse de las cosas, con tantos testigos falsos, y esto se les pasó. Porque si lo ves pensas que es un chiche, pero no es una boludez. Lo habían descartado como basura y para mi es determinante, ninguno de ellos dejó salir a Facundo", sostiene la mujer.

Sobre lo que significa este hallazgo en el marco de la investigación por 'desaparición forzada de personas', Cristina manifiesta: "Nunca tuve duda de que esta gente desapareció a Facundo. Estos policías dijeron que le habían labrado un acta y que lo habían dejado salir, pero en plena pandemia el protocolo marcaba que ellos tenían arrestarlo, labrarle el acta y llevarlo a mi casa, y eso no sucedió".

"Los otros dos policías de civil que lo levantaron tendrían que haber hecho lo mismo. Después se fueron cayendo todos los testigos falsos. Yo nunca tuve duda y espero que la justicia investigue dónde tienen que investigar".

Con respecto a insistencia y los avances que lograron, Cristina dijo: "pensaron que esta nerita, como dicen ellos, no iba a hacer nada y me iba a quedar callada la boca. Creyeron que no iba a exigir que me devolvieran a mi hijo, se equivocaron".

Y añadió: "Luego de que pasara tanto tiempo sin llamar, al haber llamado a cada uno de los hospitales y morgues de la Argentina, que no tenga actividad en sus redes sociales cuando él era muy activo, el hecho de que haya tenido asignado un IFE y no lo haya cobrado, me hace pensar que esta gente desapareció a mi hijo y le quitó la vida".

"Mi hijo el 23 de agosto cumple 23 años y yo necesito encontrarlo. Facu es nuestro, de su familia, y lo queremos de vuelta esté como esté", insistió Cristina.

"Esta gente va a pagar por lo que hizo, yo no voy a descansar hasta verlo tras las rejas. En democracia desaparecieron un pibe. Cada argentino vale, no tienen por qué desparecer una persona y esto no tiene que pasar nunca más", expresó la mujer.

Sobre su idea para que en la investigación se incluyeran perros de búsqueda expresó que: "Me llamaron muchísimos padres y familiares de personas desaparecidas, todos me recomendaron a Marcos Herrero, y me dijeron que sus perros estaban muy entrenados".

"Tanto es así que nadie quería ir a buscarlo, una conocida de la familia nos prestó la camioneta y el lugar donde trabajo me donaron la nafta, ni eso quisieron hacer", contó la mujer .

Al ser consultada sobre lo que pudo pasar el día que su hijo desapareció, Cristina dijo: "Yo creo que le dijeron que se vuelva para Luro, Facundo no lo hizo y eso no les gustó".

"Esta gente (por la policía) con su cara de nada creen que se pueden llevar a todos por delante, se adueñaron de la Argentina. Berni no tiene controlada a su gente y no está haciendo su trabajo. Estoy segura que él (ministro) se fue de acá sabiendo la verdad", hizo hincapié Cristina .