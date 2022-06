Hamburguesería se cambia de nombre tras amenaza de Kevin Bacon

Un simple chiste en la televisión de Estados Unidos tuvo un efecto cascada inesperado. En la noche del lunes, Kevin Bacon visitó el Late Night de Jimmy Kimmel donde el conductor le presentó un dato desconocido para el actor: que en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, existe un local de hamburguesas con su nombre y cara, algo que Bacon no estuvo muy feliz de enterarse.

"Quería preguntarte algo muy raro, este es un restaurante de cómida rapida en Argentina y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good", le comentó Jimmy Kimmel con una foto del frente del local porteño. Aunque no es la primera vez que aparecen locales de cómida con el nombre del actor en el mundo, Bacon no parecía muy feliz al respecto y le contestó: "Mirá, claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto. No es una buena foto, es una cara de payaso".

A pesar de que el conductor quiso bromear al respecto con chistes, cómo "así es como sabes que sos famoso", el actor dio una respuesta que prendió las alarmas en los dueños de la hamburguesería. "Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo".

Según informo el periodista Kevin Aiello en su cuenta de Twitter, este martes "la hamburguesería cambió el nombre y borró cualquier referencia con el actor". Lo mismo puede comprobarse en las redes sociales, dado que la cuenta de Instagram KevinBacon. FastGood ya no pertenece a ningún usuario.