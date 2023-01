Harry admitió haber matado a 25 hombres en Afganistán

En su esperado libro autobiográfico, el príncipe Harry admitió que mató a 25 talibanes durante su paso por la guerra en Afganistán. El duque de Sussex causó revuelo al declarar que cuando disparaba no pensaba en los asesinados "como personas" sino como "piezas de ajedrez" que había sacado del tablero.

Harry, conocido como "Capitán Gales" en el Ejército, participó del conflicto bélico entre Estados Unidos, histórico aliado del Reino Unido, y Afganistán, en un total de seis misiones militares que datan de los años 2007, 2008 y 2012. "No es un hecho que me llenase de satisfacción, pero tampoco me avergonzaba", admitió sobre los asesinatos durante la guerra, según revelaron medios británicos que accedieron al libro que será publicado el 10 de enero.

En sus memorias, Harry también dio detalles de los años en los que consumía cocaína y contó sobre el momento en que fue agredido por su hermano Guillermo, heredero al trono británico, durante una discusión a causa de un altercado entre las esposas de ambos, Meghan Markle y Kate Middleton.

En el libro "En la sombra" (Spare), Harry aseguró que participó de seis misiones en Afganistán a bordo de un helicóptero Apache que resultaron en la "quita de vidas humanas". Si bien muchos soldados no saben cuántos enemigos han matado en combate, el marido de Meghan Markle escribió que "en la era de los apaches y las computadoras portátiles" pudo decir "con exactitud" la cantidad de combatientes talibanes que mató, tratándose de veinticinco personas. "Me pareció esencial no tener miedo de ese número. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza", escribió Harry.

Más aún, Harry sumó que fue necesario despersonificar a las personas para matarlas, por lo que su método fue "verlas como piezas de ajedrez" que "quitaba del tablero". "No podes matar a la gente si los ves como personas", declaró, por lo que agregó que en cambio los veía como parte de ese juego en el que "chicos malos eran eliminados".