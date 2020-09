"Hay que tomar una medida hoy", reclama médico terapista

“Hay que tomar alguna medida que restrinja esto. Y esa medida debe ser hoy. Hay más ingresos de pacientes a las terapias intensivas y están muriendo, o están graves. Es algo que no conocíamos”, destacó este lunes el médico José Celia, director de Terapia Intensiva del sanatorio La Española y que también cumple funciones en el Hospital Regional.

Padre de cinco hijos, el profesional resaltó además “la angustia” que atraviesa al ver que “la gente se muere sola. Hay pacientes que ha estado 20 días y sus familiares no los han visto. Hay que entender que médicamente se puede hacer poco; no hay una droga que no tenemos. Se muere la gente porque estamos entrando en los porcentajes habituales que se ven en el mundo”.

En declaraciones a LaCienPuntoUno, Celia recordó que “la circulación comunitaria ya está declarada hace tiempo. Ya no sabes quién puede tener Covid”.

Luego señaló que si bien “mucha de la población respeta; hace esfuerzo”, cuestionó al porcentaje que no lo hace. “Tenes que mirar las redes y hasta hay gente haciendo cola para comprar zapatos. El contagio es por contacto estrecho. Hay que reducir la circulación. Que la gente se quede en la casa. Y hay que hacerlo por cuatro semanas; no sirve una semana. Son dos ciclos de circulación viral. Eso es lo ideal. Entendemos que económica y psicológicamente la gente no está preparada, pero algo hay que hacer”, sostuvo.

“Acá el problema es que no hay médicos intensivistas y los pocos trabajamos en dos terapias a la vez, sumado a que hace tiempo tenemos una terapia menos, la del Cruz Azul que ya no existe”, agregó, señalando que “hay que ver cómo está trabajando el personal de salud, enfermeros, kinesiólogos. La población tiene que entender que no hay nada mágico. Solo sirve el aislamiento. Hace 20 años que estoy en Comodoro y nunca vi esto. Lo más cercano fue cuando se incendió Casa Tía y yo estaba en el hospital; llegaron 40, 50 personas y hubo que ver quién iba a terapia, quién no. Pero fue un día”.