Hinchas del Valencia eligieron a Kempes como la "Superleyenda" del club

Con más de 100.000 y un porcentaje del 53 por ciento sobre el 47 del Guaje David Villa en la final, los hinchas del Valencia eligieron a Mario el "Matador" Kempes como la mayor leyenda del club, que tuvo en sus filas nombres como Romario, Gaizka Mendieta, Santiago Cañizares, David Silva y los argentinos Pablo Aimar, Claudio López y Roberto Ayala entre otros. Kempes superó en la semifinal a Cañizares, mientras que Villa venció a David Albelda. En total, el diario había postulado a los 32 máximos ídolos de la historia del club.

"Me sigo alegrando porque las novedades que me llegan de Valencia siempre son las mejores y las más lindas, vuelves a pensar que las cosas que hiciste no fueron tan malas y no solamente en lo deportivo sino también la otra persona", expresó Kempes en una entrevista con el diario valenciano que llevó a cabo la elección entre sus lectores. Kempes se encuentra radicado en Estados Unidos, en La Florida, donde está llevando a cabo la cuarentena.

Kempes jugó en el Valencia entre 1976 y 1984, salvo en 1981 cuando estuvo en River. En ese período logró la Copa del Rey en la temporada 1978/1979 y la Recopa de Europa en la campaña siguiente. En el club "Che" marcó una época, con 149 goles anotados en 246 partidos.