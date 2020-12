Histórico puma pidió suspensión "de por vida" para Matera

La polémica que envuelve a Los Pumas, entre su frío homenaje a Diego Maradona en contraste con el de los All Blacks y la aparición de repudiables antiguos tuits de sus integrantes, entre ellos su capitán Pablo Matera, fue el tema saliente del paso de Eliseo Branca por Presión Alta. Y el icónico exrugbier no eludió ningún tema: entre la crítica al manejo de UAR de las acciones en torno a la muerte del Diez, el marketing de los neocelandeses y el pedido de una sanción ejemplificadora para Matera.

"Los jugadores no tuvieron la culpa. Hay que separar los Pumas de la UAR. Iban a jugar con el mejor equipo del mundo, que veían de haber perdido los All Blacks con la Argentina, que fue histórico. Una semana antes. Venían con todo, nos iban a tratar de dominar todo el partido física y mentalmente. Yo jugué 14 años en Los Pumas y antes del partido es como una batalla. El miedo al papelón que tenés, la presión para ganar y cuando representás a la Argentina que no sé si estás en un estado mental para hacerle un homenaje al Diego", aseguró. en Chapa.

"Es muy grane la UAR, el tipo que se encargaba de eso le erró, pero no le erraron Los Pumas. El jugador está para jugar. Diego es una figura que nos sobrepasó a todos, al velatorio, a la familia, a los médicos, nos pasó por arriba un tipo que es un semidiós. Se equivocó el gobierno en el velatorio, los médicos, los pacientes, se equivocaron todos porque fue devastadora la noticia", opinó el Chapa.

Minutos antes de que Matera pidiera disculpas públicas al reconocer la autenticidad de sus execrables mensajes, sostuvo: "Habría que esperar que termine la gira, que vuelva y se vea realmente si es un hacker, qué pasó con la cuenta, y después suspenderlo de por vida, tiene que ser ejemplficador. Acordate que empezamos con lo del homenaje a Diego, empezaron a buscar cosas, esto es todo a propósito, por eso dudo que sea verdad, la verdad que hay que esperar".