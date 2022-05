Hay en promedio 150 consultas por día y solo tres enfermeras para ocuparse de 39 camas. "No pedimos trabajar menos, sino que nos brinden mejores condiciones para atender a los pacientes", dijeron los médicos del sector.

Hospital: Pediatría atiende en el pasillo y no tiene medicamentos

En el área de Pediatría del Hospital Regional denunciaron este martes las condiciones en las que se atiende a los pacientes y la falta de medicamentos para que puedan continuar con sus tratamientos.

Paola Zapata, una de las médicas del sector, manifestó que trabajan en una unidad pediátrica que nunca se terminó de acondicionar. “Eso fue a partir del 2020 y hasta el día de hoy no tenemos respuestas. Nos fueron acondicionando algunas cosas, pero no cubren las expectativas, como por ejemplo la puerta del show room donde no pasa la camilla: o pasa la camilla o pasamos nosotros, pero los dos juntos no”, señaló.

“Si hay que tratar a un paciente grave, las condiciones en ese lugar no son óptimas. El paciente se tiene que trasladar al segundo piso de Pediatría. Dentro de la internación, nosotros aumentamos el número de pacientes oncohematológicos desde la llegada de la oncohematologa que hace dos años que está. La internación para ellos tampoco está asegurada. No es que se acondicionó un lugar especial para ellos. Son pacientes oncológicos que no deben compartir la misma internación con otros pacientes”, subrayó.

“Y otra cosa que nos falta son los medicamentos. Somos la cara visible de las guardias y no se los podemos otorgar. Son medicamentos básicos para que el paciente se pueda ir a su casa. A las 3 de la madrugada el paciente se tiene que ir con su medicación porque no hay ninguna farmacia abierta”, agregó.

“Recibimos pacientes de Sarmiento y Río Mayo, así como las interconsultas. Somos referentes en muchos lugares donde no hay pediatras y requieren nuestra ayuda. Al paciente nunca se le niega la atención y se lo recibe. No es que uno está pidiendo trabajar menos, sino que lo que estamos pidiendo es trabajar en condiciones. Es el derecho de los niños y no se los podemos sacar”, destacó.

SOLO TRES ENFERMEROS PARA 39 PACIENTES

Por su parte, Verónica Cabaleiro manifestó que los enfermeros que se han pedido son para terapia intensiva pediátrica. “Pediatría hoy tiene 32 camas y se han internado dos pacientes en la parte de ginecología porque ya no tenemos más camas. Y se han agregado cinco camas más que son porque se cedió la sala de residentes y el dormicentro, que es donde los médicos descansan, para otras más. En este momento los médicos que hacemos guardia no contamos con un baño. Es un baño público que está en un pasillo. Y los niños residentes están en una habitación muy pequeña y en muy malas condiciones”, describió.

“Ahora contamos con tres enfermeras por turno para las 39 camas. La cuarta enfermera, si hay pacientes oncológicos, solo se dedica a oncología. Y los pasantes no tocan pacientes. En este momento, todo paciente grave que pase de terapia va a pasar a pediatría y solo somos tres médicos de guardia”, aseveró.

El lunes se registraron 150 consultas. “Cuando comenzó la pandemia, ningún hospital estaba en condiciones de atender y nosotros utilizamos nuestros consultorios para generar una guardia nueva. Pero hace dos años que estamos en estas condiciones y en este momento tenemos una camilla que no sale por la puerta. Y eso que todavía no comenzó el invierno”, advirtió.