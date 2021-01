Hoy cobrarán sus haberes los jubilados y mañana los activos

El vicegobernador, Ricardo Sastre a cargo del Ejecutivo mantuvo una reunión con los dirigentes tras la movilización en Rawson y efectuó los anuncios junto a los ministros de Economía, Oscar Antonena y de Gobierno, José Grazzini. Se espera un nuevo encuentro para el miércoles que viene.

El anuncio se conoció al término de la reunión que mantuvieron dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado Chubut, tanto activos como pasivos, y de distintas circunscripciones de la provincia, con el vicegobernador a cargo de la gobernación, Ricardo Sastre, y los ministros de Economía y de Gobierno.

Confirmación

Sastre hizo la confirmación junto a los ministros de Economía, Oscar Antonena; y de Gobierno, José Grazzini. “Parte de lo que plantearon los representantes gremiales en la reunión era que a los jubilados cobren para poder recibir sus haberes mañana (por hoy), y poder acercarse al Banco a hacer los trámites correspondientes. El sueldo de los activos estará disponible el día sábado a la mañana” admitió el vicegobernador.

De la reunión participaron representantes de todas las seccionales de ATE en Chubut, mientras decenas de manifestantes aguardaban afuera la salida de sus referentes para conocer novedades.

“En medio de la pandemia que atravesamos, los jubilados de ATE habían pedido que el pago de ellos se adelante un día al de los activos, para que no haya aglomeración en las entidades bancarias. Y como la mayoría de ellos retira el dinero haciendo el trámite por caja, anticipar el pago un día permitía que el viernes puedan concurrir al banco. Lo dialogamos con los ministros, y el pago se hizo efectivo. Los sueldos de los activos estarán disponibles en los cajeros desde las 00 horas del sábado”, dijo.

En la reunión además, según Jornada, se coordinó un encuentro para la semana próxima, para ir avanzando en temas pendientes junto a varios integrantes del Gabinete Provincial.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Guillermo Quiroga, comentó por su parte que ellos se movilizaron porque fueron a buscar “las respuestas que nos pedían los compañeros que hace más de un año y medio no tienen una discusión salarial. Siempre hay sectores que son privilegiados, de algunos poderes, que tiene mejores sueldos y hay muchos compañeros que no logran cubrir la canasta familiar”.

Remarcó que “a nuestros compañeros se les deben sueldos de octubre, noviembre, diciembre, aguinaldo de junio, de diciembre, cláusulas gatillo, hay innumerables demandas y la pérdida de poder adquisitivo producto que no hay una discusión salarial. Y vemos que el Gobierno no propone ninguna solución para los que ganan los sueldos más bajos, de 20 y 25 mil pesos, y que durante todo el año que pasó, durante la pandemia, le pusieron el hombro y trabajaron. Durante el 2020 nos encontramos que no había plata, que los recursos escaseaban, pero ahora creemos que hay cuestiones que no van, la renegociación con los bonistas ya se realizó y los ingresos van a empezar a aumentar producto a la nueva ley tributaria”.

“Sabiendo que los fondos para pagar a los jubilados ya estaban desde hace 3 o 4 días, esta movilización nos trajo la satisfacción de que los sueldos para los jubilados los van a estar cobrando el viernes (hoy). Los activos tendrán sus sueldos el sábado”, anunció Quiroga como resultado de la reunión.

Posteriormente el Gobierno confirmó la disponibilidad de los fondos para los jubilados hoy a través de una gacetilla de prensa.

Quiroga también adelantó que el miércoles habrá un nuevo encuentro con los ministros de Economía y de Gobierno. “Queremos que achiquen la deuda en aguinaldo, que en el caso de los trabajadores del rango 1 y 2 estamos hablando de 10 y 15 mil pesos”.

“Porque mientras tanto estarán cobrando los que algunos llaman trabajadores pero no lo son, del rango 4, van a estar cobrando el 21 de enero sus 70/80 mil pesos de aguinaldo, mientras los trabajadores de rangos 1 y 2 que no cobraron sus 10 mil pesos, van a tener que esperar y no queremos más. Queremos que haya una solución a los que menos ganan”.

“El miércoles comenzaríamos a charlar sobre los sueldos adeudados. Nos dicen que recién se acaba de cerrar la negociación con los bonistas y como la mayoría de los ingresos mensuales llegan entre el 15 y 30 de enero, ahí van a poder evaluar cuánto se recauda y si es posible achicar la brecha”, concluyó.