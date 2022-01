David “El Griego” Samarás es el productor general del popular talk show “Hoy Se Arregla el Mundo”, donde presunta gente común dirime conflictos de relación, de pareja, de amistad, de trabajo, de padres e hijos. El lazo más perdurable de su vida es Benito, su hijo de 9 años, fruto de una relación ocasional. La historia cambia por completo cuando se entera de que Benito no es su hijo. La búsqueda por el verdadero papá los llevará a una encrucijada mucho más grande que la que salieron a enfrentar.

“Es una comedia emocional, en la que un padre se entera de que no es el padre de su hijo, con quién mantiene una relación distante, y decide ayudarlo a encontrar al verdadero”, dice Ariel Winograd. “Es un viaje emocional muy tierno, a la vez que divertido. Es un dramedy, un viaje entre dos que no terminan de encontrarse y que tiene uno de los finales más lindos que leí. ¿En qué momento uno deja de ser hijo para ser padre y por qué como papás no podemos seguir actuando como hijos?”.

Sin buscar demasiadas respuestas, Winograd aborda el tema de la paternidad en sus películas porque es un vínculo que le interesa. “Cada una lo plantea de maneras y tonos diferentes, porque me desafío a buscar nuevas formas de hacer comedia. En “Hoy Se Arregla el Mundo” quería explorar una comedia más dramática y emotiva”. Antes dirigió “Sin Hijos” y “Mamá Se Fue de Viaje”, con la misma temática. El director revela que la escena más conmovedora está al final: “Deberían regalar con las entradas pañuelos de papel”, bromea. Además, confiesa que no ve la hora del estreno, que reprogramó por la pandemia: “Es que la experiencia del cine no se compara con verla en una casa. El magnetismo de estar en la sala con desconocidos, donde la risa se contagia, es espectacular”.

“Mi historia no es la del típico chico que el papá siempre lo llevaba al cine de barrio”, cuenta. “Me gustaba mucho la tele, me impactaba el tema de la imagen. No tuve una infancia cinéfila. A los 12 años hice un test vocacional y me dijeron que la orientación era cine y abogacía. Llegamos a la conclusión que me gustaban las películas de abogados”. Como cineasta, no define un “sello Winograd”, pero reconoce un humor que lo divierte y trata de repetir en sus películas, “sobre todo los personajes antihéroes, personas no exitosas y con problemas”, aclara quien debutó en el cine con “Cara de Queso” en 2006. “Mi mayor desafío es hacer reír. Nada me hace más feliz que alguien que ve una de mis películas se ría y sienta que pasó un buen rato. Si la disfrutó, mi trabajo ya está hecho”.

