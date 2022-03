Hubo testigos que salieron llorando, dijo una fiscal

Para la fiscal María Bottini, el juicio “se desarrolló de una manera bastante particular”, dando cuenta de cierto “maltrato”. Remarcó que las juezas “cuestionaron que la víctima no haya declarado”, señalando que eso iba a ser “revictimizante”, sobre todo por la manera en la que se desarrolló el debate. La funcionaria añadió que hubo una interpretación que “instaló la defensa y (las juezas Karina Breckle, María Laura Martini y Marcela Pérez) la tomaron” para desprestigiar el testimonio de las testigos.

A través de Radio 3, la integrante del equipo del Ministerio Público Fiscal que participó del juicio por el caso de violación grupal ocurrido en septiembre de 2012 en una vivienda de Playa Unión propiedad del exgobernador Atilio Viglione, expresó su parecer al conocer el fallo completo de las juezas Breckle, Pérez y Martini que absolvieron a Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana.

Bottini apuntó que hubo cierto “maltrato” hacia las testigos y cuestionó la falta de perspectiva de género de las magistradas a cargo del proceso. También evaluó que las juezas se inclinaron por creer en la hipótesis de los abogados defensores y subrayó que el falló será apelado ante el Superior Tribunal de Justicia en los próximos días.

“La conclusión es que son miradas y formas de abordar la prueba”, expresó la fiscal, anticipando que se va a apelar el fallo y que “no compartimos el fundamento. Cuestionar que la víctima no haya declarado muestra la falta de perspectiva de género”.

LOS ABOGADOS PREGUNTABAN “DE MANERA AGRESIVA”

Bottini enfatizó que en este tipo de hechos “la víctima no declara por algunas cuestiones y así lo sugieren profesionales del Derecho y otras áreas”. Además, consideró que hubiera sido revictimizante “teniendo en cuenta cómo se desarrollaba el proceso, que se desarrolló de una manera bastante particular, con testigos que salieron llorando y con abogados que preguntaban de manera agresiva”, dando cuenta así de cierto “maltrato” que sufrieron algunas personas en el juicio.

“Es una víctima que no recordaba en particular el hecho porque estaba bajo los efectos del alcohol y había que evaluar la salud de la víctima en su integralidad. Por cómo se desarrollaba el juicio, si declaraba iba a ser altamente revictimizante y de un impacto negativo en su salud. Entonces, analizar que no haya declarado en la etapa de prueba es perder de vista esto y no tener perspectiva de género”, sentenció.

Precisamente, la fiscal apuntó que este será uno de los ejes de la apelación al fallo.

En otro tramo, Bottini también se refirió a la valoración que hicieron las magistradas de los testimonios de las testigos, que fueron desprestigiados; a lo que la fiscal remarcó que “es una interpretación que instaló la defensa y que lo tomaron. Lo que pasó es que pasaron muchos años y cada una contaba lo que recordaba”.

Enfatizó que en el juicio, “cuando declararon contaron lo que cada una se acordaba y hacían mención a lo que había manifestado otra amiga. Estaba claro cuál era el aporte de cada una”, sentenció.

Bottini explicó que ahora desde la Fiscalía, independientemente de la apelación de la Defensa de la sobreviviente; “trabajamos en el recurso de apelación, estamos analizando la sentencia y estamos terminando de hacer una lectura profunda y detenida”.

“En base a eso fundaremos el recurso pero claramente el fallo carece de perspectiva de género e incluso hay pasajes alejados de la perspectiva de género”, revelando que una de las magistradas consideró que “‘el fiscal no puso lo que tenía que poner’, y ¿qué es lo que puede poner un hombre que no puede poner una mujer?”, lamentó, evaluando que esto “claramente da cuenta del posicionamiento de una de las juezas”.

Cerró precisando que la apelación va directamente al Superior Tribunal de Justicia, ya que “es un recurso extraordinario y es el recurso que tiene la Fiscalía. El fin de semana terminaremos de escribir”.