Hubo un caso en la sede del Área Programática de Salud

La directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo, confirmó este miércoles que entre los últimos casos positivos hubo uno de una persona que trabaja en dicha dependencia, lo cual llevó a la desinfección del lugar ubicado en un terreno lindero al Hospital Regional.

“Anoche tuvimos un pico de 35 casos confirmados. Estamos preocupados y nos quedamos trabajando hasta muy tarde. Tenemos contagios entre el personal de salud asistencial y de áreas administrativas. Se trabajó en la madrugada por un caso positivo en planta baja y se está aislando al personal que pudo haber sido contacto estrecho”, sostuvo la funcionaria en LaCienPuntoUno.

En Comodoro-Rada Tilly este martes hubo 35 casos; el lunes habían sido 27 y el domingo 6. El sábado 22 se reportaron 27; el viernes 21 fueron 25; el jueves 20 la cantidad informada fue de 11 y el miércoles 19 se contabilizaron 17.

Esta cifra preocupante de 148 casos positivos en la región (90 de ellos sin nexo) incrementó la demanda de hisopados por parte de la población, dado que “el aumento de síntomas y personas hizo que se generara un cuello de botella con los PCr y eso ha producido demoras en resultados que han tenido que derivarse a otros laboratorios”, acotó la funcionaria.

Los mismos se analizan entonces en Trelew, aunque en esa ciudad también tuvieron una demanda notoria desde Puerto Madryn en los últimos días, por los que el martes en Comodoro debieron enviar muestras a Caleta Olivia.

No retroceder de fase demanda mayor responsabilidad de la población. “La curva va ascendiendo y solo quedan la conciencia social y las medidas de prevención. No hay otro modo que cuidarse para evitar el contagio. Retroceder de fase como proponía la parte de Salud del COE no ha sido considerado en función del humor social y la producción en la zona”, recordó Monasterolo.

Además, confirmó que hay tres pacientes en terapia intensiva, uno de ellos con respirador, y otros tantos con Coronavirus en sala común.