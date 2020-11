Hugo Porta: "Los Pumas se quedaron cortos en el homenaje a Maradona"

Los Pumas pasaron de tocar el cielo con las manos tras ganarle a los All Blacks, a caer en el más grande de los abismos gracias al “homenaje” que le realizaron a Diego Armando Maradona en la previa al duelo, más aún con el impecable homenaje que le realizó el conjunto neozelandés al astro argentino.

Luego de que las críticas contra Los Pumas salieran desde afuera del ambiente, uno de los referentes más importantes en la historia del rugby mundial se pronunció "Los Pumas se quedaron cortos en el homenaje a Maradona. Pero no son los jugadores, que sienten lo mismo que todos y sé que están preocupados porque que les hubiese gustado algo más".

Porta agregó, además, que el gesto de dejar tirada la camiseta que ofrecieron los All Blacks como ofrenda fue otro desacierto “uno no tiene dimensión de lo que significa el Haka. Hubiese sido lindo que el capitán de Los Pumas tomara la camiseta que los All Blacks dejaron como homenaje a Maradona", aseguró en comunicación con Radio 10.

Para finalizar, Porta dejó un tiro por elevación a las autoridades del rugby argentino “me dolió ver solo una cinta en el brazo de Los Pumas. Seguramente el rugby argentino repensará y hará lo que tenga que hacer".