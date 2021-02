Huracán ganó en el descuento y todo se define en la última fecha

Huracán logró este domingo en el estadio municipal una agónica y valiosa victoria ante Comisión de Actividades Infantiles –que resignó su invicto- por 2-1 en el marco de la penúltima fecha de la Zona Patagonia Sur del Torneo Regional Amateur de Transición.

Los dos goles del equipo, que este domingo fue dirigido por Iván Calfú, los marcó Matías Jara, mientras que el descuento para el cuadro “azzurro” lo estableció Jack Harry Lahora.

Con ese resultado, Huracán, que logró su primer triunfo en el certamen, pasó a liderar la zona con 5 puntos, seguido de la CAI con 4, mientras que Jorge Newbery tiene 3, por lo que el clasificado para la próxima instancia se definirá en la última fecha. En esa decisiva fecha se enfrentarán el “Lobo” y el “Azzurro”, mientras que el “Globo” que estará atento a ese resultado, tendrá fecha libre.

Cuando se jugaba el primer minuto del partido, Gastón Monserrat tomó el balón, la pelota quedó a Matías Vargas, pero llegó justo para cerrar el defensor Adrián González. Fue una buena chance para el “Azzurro”.

A los cinco minutos, Huracán respondió con un remate de Brian Vega, pero el balón se fue por arriba. Esta vez el que se salvó fue el equipo dirigido por Nicolás Segura y Andrés Silvera.

Sobre los 10 minutos, el “Globo” tuvo otra chance con un cabezazo de Agustín Bellone que sacó sobre la línea el defensor Mauro Jofré. Se salvó de nuevo la CAI.

Con el correr de los minutos, Huracán fue levemente superior a la CAI, y en ese contexto, se destacaba el gran trabajo de Bellone, José Chacón y Fabián Zúñiga en la creación.

La CAI respondió a los 25’ luego de que Sebastián Tureo perdiese la pelota. El balón lo tomó Marcos Rilo quien se la cedió a Matías Vargas. La pelota le llegó a Monserrat, pero el delantero la tiró por arriba. Fue la chance más clara del cuadro “azzurro” que dejó pasar una gran posibilidad para abrir el marcador.

En media hora de juego, Huracán tuvo otra chance para ponerse en ventaja con un remate del mediocampista Oscar Chiquichano que se fue desviado.

Sobre los 15’, Claudio Acosta probó desde lejos con un potente disparo y la pelota se fue cerca del arco defendido por Federico Giacone.

A pocos minutos del final del primer tiempo, Bellone probó con un tiro libre, la pelota le quedó a Chiquichano que le pegó fuerte y el balón se fue cerca.

En el segundo tiempo, el ingresado Lautaro Ibarra probó desde lejos y se fue muy cerca ante la mirada de Giacone. Seguidamente, Sebastián Benites le pegó al arco y el balón se fue desviado. En cinco minutos, la CAI avisó dos veces.

Huracán pudo abrir el marcador con un remate del atacante Nelson Martínez Llanos, pero salvaron a tiempo Sebastián Leguiza y Mauro Jofré, quienes no pudieron terminar el partido por haber visto la tarjeta roja.

Seguidamente, la CAI volvió avisar con un disparo de Ibarra y el arquero Giacone controló en el primer palo, en dos tiempos.

La CAI se complicó cuando el árbitro Nicolás Ibarnegaray le mostró tarjeta roja a Mauro Jofré, cuando quedaban más de quince minutos por jugar más lo que tenía previsto adicionar.

Huracán volvió a tener una enorme chance para abrir el marcador cuando Matías Jara envió un centro, remató Jorge Barrera, quien en el final se fue expulsado, y en gran reacción salvó el arquero Mateo Grasso.

Hasta que a los 33’, Cristian Reyes desbordó por un costado, envió un centro y Matías Jara metió un cabezazo y de esa manera el “Globo”, que este domingo ofició de local, se puso adelante por 1-0.

A tres minutos para el final, Huracán lo pudo haber liquidado luego de una gran jugada de Oscar Chiquichano, la pelota le quedó a Leandro San Martín, pero definió mal.

Después, Jara le pegó fuerte y de zurda, y la pelota se fue afuera. La CAI se salvó ante un Huracán que buscaba otro gol para tener mejor diferencia en la tabla.

Hasta que en tiempo de descuento, la CAI llegó al empate. Una gran jugada de Jorge Gaitán, la pelota le llegó a Jack Harry Lahora quien la mandó al fondo de la red para decretar el 1-1.

Sin embargo, Huracán llegó al gol del triunfo. Chiquichano ejecutó un tiro libre y Jara, otra vez de cabeza, decretó la victoria del equipo que este domingo fue dirigido por Iván Calfú, ya que el DT César Villarroel se encuentra cumpliendo una suspensión.

Síntesis

Huracán 2 / CAI 1

Huracán: Federico Giacone; José Chacón, Adrián González, Ezequiel Llesona, Agustín Bellone; Jorge Barrera, Oscar Chiquichano, Sebastián Tureo, Fabián Zúñiga; Nelson Martínez Llanos y Brian Vega. DT: Iván Calfú.

CAI: Mateo Grasso; Marcos Rilo, Fausto Viegas, Sebastián Leguiza y Mauro Jofré; Sebastián Benites, Diego Fernández y Luis Vidal; Claudio Acosta; Matías Vargas y Gastón Monserrat. DT: Nicolás Segura y Néstor Silvera.

Goles ST: 33’ y 51’ Matías Jara (H), 47’ Jack Harry Lahora (C).

Cambio PT: 39’ Leandro San Martín x Llesona (H).

Cambios ST: al inicio Lautaro Ibarra x Fernández (C), 17’ Ariel Castellano x Vega (H), 22’ Matías Jara x Martínez Llanos (H), Darío Zalazar x Zúñiga (H), Cristian Reyes x Tureo (H), 25’ Jack Harry Lahora x Vargas (C) y Leandro Velázquez x Rilo (C), 38’ Jorge Gaitán x Acosta (C).

Amonestados: González, Zúñiga, Chiquichano, Zalazar (H). Leguiza, Viegas, Velázquez (C).

Incidencias ST: 27’ expulsado Jofré (C). 38’ expulsado el DT Silvera (C). 47’ expulsado Leguiza (C) y 50’ expulsado Barrera (H).

Arbitro: Nicolás Ibarnegaray.

Estadio: Municipal Comodoro.