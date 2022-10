Icardi pensaría en retirarse por el divorcio con Wanda Nara

Icardi ya había amenazado con retirarse del fútbol cuando estalló el primer escándalo con Wanda Nara, luego de que se conociera su encuentro en una habitación de un hotel en París con la China Suárez.

“Tengo una información de último momento les diría y pude hablar con una fuente muy importante del entorno de Icardi: Mauro está devastado y agotado me cuentan después de la separación de Wanda y tengo un titulo que va a generar mucho impacto que tiene que ver con el futuro del futbolista, el título que tengo para darte es que Icardi estaría pensando muy seriamente en dejar de jugar al fútbol", reveló el periodista Juan Etchegoyen.

“Yo sé que esto tiene un grado muy importante por lo que pasó con Wanda, me contaron que él no concibe la vida sin Wanda, no la concibe desde ningún punto de vista, ni personal ni tampoco profesional, más allá que tienen hijos en común y van a ser familia eternamente”, agregó.

“Lo que se preguntaría Icardi a esta hora es, ¿cómo hago para seguir jugando si estoy así?, todo esto en medio de rumores de romance de su ex con L-Gante, este es el título que tengo, estaría planeando su retiro del fútbol”, completó el periodista, recuperó Minuto Uno.