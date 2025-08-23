El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado en una iglesia ubicada sobre Avenida Alsina. No se registraron personas heridas, aunque sí importantes daños materiales.

Incendio en una iglesia de la calle Alsina por un calefactor en mal estado

Un incendio se desató este sábado, alrededor de las 7:20, en una iglesia ubicada en Avenida Alsina 464. El hecho fue alertado por el centro de monitoreo y rápidamente se dio aviso a la Seccional Segunda de Policía.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de llamas en el interior del edificio religioso y solicitaron la intervención del personal de Bomberos Voluntarios, quienes lograron sofocar el foco ígneo pasadas las 8:00 de la mañana.

Según informaron fuentes oficiales, no hubo personas lesionadas, aunque sí se registraron daños materiales. Tras las tareas de control, se verificó junto al responsable del lugar, Enrique Fabián Fernández, que el origen del incendio se debió a un caloventor que permanecía encendido y sobrecalentó unas sillas cercanas, provocando la propagación del fuego.

En el operativo trabajaron bomberos a cargo del sargento Godoy, personal de Defensa Civil encabezado por Eduardo Hernández y efectivos policiales de la Seccional Segunda.