Incidente entre vecinos con ocupantes ilegales de vivienda  

Ocurrió a mediodía de este martes cuando autoridades de la comisión de fomento, junto a una escribana pública, formalizaban la entrega de llaves de flamantes viviendas construidas por la comuna a siete de las familias que se las adjudicaron por puntaje.

La octava no pudo ser entregada porque fue ocupada ilegalmente hace más de un año cuando se hallaba en etapa de terminación por una pareja integrada por Betina Britos y Sebastián Ovejero, motivando que la comuna radicara una denuncia ante la justicia, la cual aún no emitió ninguna resolución.

El incidente comenzó cuando Ovejero, trabajador de ámbito petrolero, ingresó al patio con su automóvil de manera peligrosa y por poco no atropella a varias personas.

De inmediato hubo discusiones y su pareja salió de la casa para intervenir, por lo cual los vecinos y vecinas comenzaron a gritarles “fuera usurpadores”.

La tensión fue en aumento, sobre todo cuando Ovejero y su mujer, a modo de seria advertencia les respodieron: “no saben con quienes se meten” y que ellos tenían más puntaje que el resto a pesar que nunca se inscribieron en el plan de viviendas comunales.

De la discusión también tomó parte Matías Olmos, joven padre de familia al que en el sorteo de casas le había correspondido justamente la que fue usurpada, la N° 2, la cual por alguna razón hasta tiene conectado el servicio de energía eléctrica, presumiéndose que hasta se contó con el aval de la gerencia local de la empresa Servicios Públicos.

Luego llegaron policías de la comisaría de la localidad para evitar que incidente se agravara aunque no tuvieron necesidad de intervenir, pero los vecinos advirtieron que más tarde volverían continuamente al lugar para exigir la devolución de la vivienda.

Minutos más tarde, el presidente de la comuna, Jorge Soloaga , expresó ante la familias adjudicatarias que “nadie se puede arrogar el derecho de quedase con lo que no le corresponde”.

“A los que actúan de esas forma –vociferó-, les quedan varias opciones, entre ellas, la de tener un poco de dignidad y devolver no que no es de ellos”.

También criticó severamente a gente que promovió la usurpación de casas (en un principio hubo dos las tomadas) resaltando que en ese grupo tomó acción directa otra mujer que se presentó como candidata a conducir la comuna.

“A esos que los trajeron que se los lleven ahora, que les digan que no pueden seguir cometiendo este tipo de delito y a los que no dieron la cara pero acompañaron el proceso de usurpación, les digo que esta no es la manera de intentar guiar una comunidad”, puntualizó.

Finalmente pidió públicamente “que actúe la justicia y haga lo que corresponde hacer: entregar esa vivienda a quienes son los verdaderos destinatarios, por derecho propio y por la legitimidad que les confiere vivir en este pueblo”.