Independiente debutó con derrota en Brasil

En el estadio Castelão y por la primera fecha del grupo G de la Copa Sudamericana 2022, Independiente de Avellaneda no pudo sostener la ventaja y perdió 2-1 contra Ceará.

El "Rojo" se quedó con diez jugadores a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Ayrton Costa recibió su segunda tarjeta amarilla. Sin embargo, pese a la inferioridad numérica, la visita se acomodó bien en el partido.

Luego de la expulsión de Costa, el entrenador Eduardo Domínguez sacrificó a Alan Soñora para darle lugar a Patricio Ostachuk y así equilibrar al equipo. Y a los 31 minutos de la etapa inicial, Andrés Roa recuperó la pelota en campo contrario y Leandro Benegas habilitó de primera a Gastón Togni, quien cruzó su remate de zurda para abrir el marcador.

El conjunto argentino supo defenderse bien sin el balón y capitalizó su única situación de riesgo para irse 1-0 al descanso. No obstante, no pudo hacer pie en el complemento, en el que pagó caro algunos errores y además sintió el desgaste de jugar con un hombre menos.

A los 15 minutos del segundo tiempo, luego de una clara mano en el área de Lucas Romero, John Mendoza niveló las acciones desde los doce pasos. Y cinco minutos después, ya cuando ambos estaban con diez tras la roja de Nino Paraíba, Sebastián Sosa falló en el cálculo en un tiro de esquina desde la derecha y Zé Roberto la mandó al fondo de la red.

En el tramo final, Domínguez apeló a los ingresos de Gerónimo Poblete, Carlos Benavídez y Tomás Pozzo para ir en búsqueda del empate. Sus dirigidos manejaron la pelota e inclinaron la cancha a su favor, pero carecieron de lucidez para atacar con profundidad.

Síntesis

Ceará 2 / Independiente 1

Ceará: Joao Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luis Otávio, Bruno Pacheco, Rodrigo Lindoso, Fernando Sobral, Vinicius Lima, Vina, John Mendoza y Richard. DT: Dorival Júnior.

Independiente: Sebastián Sosa; Gonzalo Asís, Joaquín Laso, Ayrton Costa y Lucas Rodríguez; Domingo Blanco, Lucas Romero, Alan Soñora; Andrés Roa, Gastón Togni y Leandro Benegas. DT: Eduardo Domínguez.

Gol PT: 31' Gastón Togni (I).

Goles ST: 15' John Mendoza (C) de penal, 20' Zé Roberto (C).

Cambios PT: 15' Patricio Ostachuk x Soñora (I), 38' Erick x Richard (C).

Cambios ST: al inicio Zé Roberto x Lima (C), 24' Tomás Pozzo x Togni (I), 25' Richardson x Vina (C) y Michel Macedo x Sobral (C), 32' Carlos Benavidez x Romero (I) y Gerónimo Poblete x Blanco (I), 34' Jury Castilho x Mendoza (C).

Amonestados: Mendoza, Sobral, Pacheco (C). Asís, Blanco, Romero, Sosa (I).

Incidencias PT: 11' expulsado Costa (I) por doble amonestación.

Incidencias ST: 17' expulsado Paraibá (C) por doble amarilla.

Arbitro: Leodán González (Uruguay).

Estadio: Castelão (Fortaleza).