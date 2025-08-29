Inolvidable celebración del Mes de las Infancias

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco transformó el Mes de las Infancias en un festejo inolvidable el pasado fin de semana.

Comenzó con un gesto simple, pero poderoso: la entrega, casa por casa, de 180 regalos. No fue solo un obsequio, fue la confirmación de que cada niño y niña es valioso, es una parte fundamental de la comunidad.

“Ver sus sonrisas hoy es la mejor recompensa al enorme esfuerzo de organizar todo”, confiaron desde la comuna sobre esta jornada, resumiendo el sentir de un pueblo volcado en sus más pequeños.

Pero la celebración no terminó ahí ya que el domingo 24, el gimnasio comunal seo se convirtió en un gran parque de diversiones.

Los chicos pudieron saltar en inflables y camas elásticas, desafiarse en el metegol y posar con sus personajes favoritos, que cobraron vida para la ocasión.

La jornada también fue un espacio para dejar volar la imaginación ya que el personal de la Biblioteca Popular armó un rincón donde los niños se concentraron en pintar a sus personajes preferidos, mientras que el área de Desarrollo Social preparó una zona llena de creatividad.

Los profesores de Cultura y Deportes se sumaron a la fiesta con juegos pensados para todos, y para recargar energías, una barra libre de jugos y frutas estuvo disponible en todo momento.

Incluso los Bomberos del Cuartel División 18° se unieron a la celebración, exponiendo sus elementos de trabajo y los pequeños aprovecharon a sacarse fotos y así crear recuerdos sobre la celebración.

Esta iniciativa reafirma una vez más el trabajo en conjunto y el esfuerzo colectivo entre todas las instituciones.