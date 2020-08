Inscribieron a su hijo como Lucifer luego de ganar una batalla legal

Tras haber permanecido cerrada por las medidas de confinamiento ante la pandemia de coronavirus, la semana pasada reabrió la sede local del gobierno en Chesterfield, en Derbyshire. Danny (37) y Mandy (32) Sheldon concurrieron para anotar a su bebé de cuatro meses. Pero lejos de recibir la respuesta que esperaban, la persona que los atendió se negó a cumplir con su deseo.

La pareja quería inscribir a su hijo como Lucifer Sheldon, pero la oficial se negó a hacerlo por dos razones. La primera, es que es un sinónimo para designar al diablo. La segunda, y quizás, la más subjetiva, es que, según la mujer, el nene no triunfaría en la vida con ese nombre.

"Teníamos la emoción a flor de piel de que íbamos a poder inscribirlo y la mujer nos miró con cara de asco", describió el padre al medio británico The Sun. Sheldon intentó explicarle a la mujer que ellos no eran personas religiosas y que les gustaba el nombre porque en griego significa "el que trae la luz" o "la mañana". Pero no recibieron una respuesta satisfactoria de la funcionaria.

"Nos dijo que nunca conseguiría trabajo y que los maestros no querrían enseñarle con un nombre así, que era ilegal nombrar a un niño así y que tal vez podríamos elegir otro nombre y referirnos a él como Lucifer en casa", añadió el padre en declaraciones al portal británico.

Pero los padres no se dieron por vencidos y obligaron a la empleada a consultar la reglamentación vigente. Tras su insistencia, lograron que la empleada inscribiera al pequeño como Lucifer Sheldon.

Finalmente, un vocero del Consejo del Condado de Derbyshire les pidió disculpas y, a través de un comunicado informó cuál es el alcance del trabajo de quienes inscriben a las personas. "Nos disculpamos si se sintieron ofendidos, pero es el trabajo de nuestros registradores asesorar sobre estos asuntos, ya que a veces las personas no son conscientes de ciertos significados o asociaciones en torno a ciertos nombres