Intendente amenazó a mujeres que marcharon el 8M

En Pomán, un pueblo del oeste de Catamarca, las manifestaciones se hacen sobre la vereda. Lxs vecinxs nunca se animaron a manifestarse en la calle. El único medio radial de comunicación con buen alcance es municipal, y hasta hace poco estaba dirigido por un acusado de abuso sexual a una menor. El intendente, Francisco Gordillo, estuvo implicado años atrás en una causa por narcotráfico.

El 8 de marzo un grupo pequeño de mujeres se animó a replicar la marcha convocada todos los años a nivel mundial por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y caminaron por las calles: “la Policía y los agentes de tránsito nos preguntaron si esto era solo en Pomán, o si pasaba también en otros lugares del país”, contaron a Catamarca/12 las manifestantes.

Pasaron por el municipio, apostaron carteles, y al llegar a la plaza tomaron un megáfono y dijeron: “La Policía en Pomán encubre a policías, y el poder político encubre abusadores”. El hecho desató que inmediatamente el intendente del lugar saliera al aire en la radio hegemónica y denuncie: “Esto no tiene nada que ver con la lucha, que la tenemos todos porque yo estoy de acuerdo con el tema de género y todo lo demás”. El mandatario aseguró que “yo no quiero que se mate a ninguna mujer, que se golpee a ninguna mujer, pero bueno… muchas veces las acciones que se realizan no se realizan para tratar de fortalecer el espíritu que se quiere tratar de fortalecer”.

Para Gordillo una manifestación democrática en las calles es un delito: “se ha tomado un camino errado y como intendente se los tengo que decir, es una cuestión de forma”, expresó sin vergüenza en la radio del pueblo.

En el reportaje de la radio local mezcló además la lucha y las manifestaciones a nivel nacional con la pequeña muestra en las calles de Pomán: “Hemos visto imágenes en donde se han manchado paredes de iglesias, en donde han manchado paredes de otros lados, en donde si bien tienen algunas una clara referencia en contra del aborto, hay otras que no”.

Para el grupo de mujeres, estas declaraciones no solo son mal intencionadas, ya que ellas no incurrieron en actos de vandalismo, sino que son “sumamente irresponsables, ya que al demonizar una manifestación pacífica en un lugar tan pequeño como Pomán, pone en peligro las voces de las mujeres que hoy se están animando a denunciar abusos de todo tipo”.

“En el mismo municipio hay personas acusadas de abuso, por eso molestaron nuestros carteles. Pedimos permiso para realizar la marcha que se hace en todo el mundo, pero nunca nos contestaron”, explicaron.