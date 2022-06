Intendente imputado por golpear a su hija de siete años

A 10 meses de que Franco Carletta (FDT), actual intendente de la localidad de Icaño, departamento La Paz, decidiera apelar la resolución del Juzgado de Garantías y evitar enfrentar un juicio por lesiones agravadas contra su hija, la causa no tuvo avances. La niña de 7 años declaró y confirmó que no era la única vez que su padre le había pegado. Carletta también está acusado de abusar sexualmente y de golpear a la madre de la niña y ex esposa. El acusado ahora cambió de abogado.

La denuncia fue radicada por la madre de la niña en diciembre de 2018. En ese momento relataba que sus hijas de 7 y 10 años habían pasado un fin de semana con su padre, pero cuando regresaron la menor tenía un dolor intenso en la espalda que no le permitía moverse. Al levantarle la remera observó un hematoma que además incluía la forma de la hebilla de un cinturón. Fue el pediatra de la criatura quien la animó a denunciar lo sucedido.

La niña, por intermedio de una psicóloga que la entrevistó, confirmó que su padre la había golpeado y que no había sido la primera vez. Tras recabar las pruebas necesarias la causa fue enviada a juicio, pero recusada por la defensa de Carletta varias veces. La última vez fue en agosto de 2021, cuando la jueza de Garantías, Corina Pérez, decidió que los argumentos esgrimidos por el acusado no eran suficientes y decidió que la causa debía ser juzgada.

Carletta, a través de su abogado Víctor García, había pedido la desestimación y archivo de la causa aludiendo que no se habría comprobado el vínculo entre él y la niña porque no obraba en el expediente una partida de nacimiento. Además, cuestionó las palabras de la niña y minimizó lo sucedido diciendo que sólo se había sido un “correctivo”.

Ante la negativa de Garantías, decidió apelar y desde entonces la Cámara de Apelaciones y Exhortos no fijó fecha para la audiencia. La última novedad la tuvieron este martes, cuando se le comunicó a la madre de la niña que Carletta había decidido cambiar de abogado y proponer a Gustavo Martínez Azar como defensor.

En diálogo con Catamarca/12, el abogado querellante, Ariel Salavarría, marcó que Martínez Azar es el abogado del municipio de Icaño y afirmó que “la causa está probada, y lo que se está buscando con estas apelaciones y planteos es que prescriba por el tiempo transcurrido”.