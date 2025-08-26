Intento de usurpación en el barrio Mutual de Comodoro

La dueña de la propiedad encontró a un hombre limpiando el terreno con la intención de instalarse en la vivienda. El sujeto fue detenido y trasladado a la Comisaría Mosconi.

La Comisaría Distrito General Mosconi intervino en la noche del lunes por un intento de usurpación en el barrio Mutual. El hecho ocurrió alrededor de las 19:50 en la calle Molles, cuando una vecina alertó a la Policía sobre la presencia de un intruso en su propiedad.

Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con la dueña de la vivienda, quien relató que había sido notificada de que alguien había entrado a su casa tras romper la cadena de seguridad de la puerta principal.

Cuando la propietaria llegó, encontró a un hombre, identificado con las iniciales U.J., que estaba limpiando el terreno con claras intenciones de ocupar el inmueble.

La Policía procedió de inmediato a la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la Comisaría Mosconi para ser investigado por el delito de usurpación.