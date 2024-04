Inter ganó y acaricia el 'Scudetto'

El Inter de Milán sufrió para lograr la victoria en la cancha del Udinese (2-1), este lunes en el partido que completó la 31ª fecha de la Serie A del fútbol italiano, que comanda el conjunto 'Nerazzurro' con 14 puntos de ventaja sobre el Milan.

Ante el 15º en la tabla, el equipo de Simone Inzaghi no ofreció su mejor partido de la temporada, al igual que su capitán y goleador Lautaro Martínez en términos de efectividad, que no marca con su club desde hace más de un mes, lo que no impide al campeón del mundo argentino seguir como máximo anotador del campeonato con 23 goles.

Pero el Inter encontró una vez la solución con un realismo implacable.

Los 'Nerazzurri' insistían una y otra vez sobre el arco defendido por el arquero nigeriano Maduka Okoye, decisivo ante los intentos de Hakan Calhanoglu (30’) o de Lautaro Martínez (42’) con un cabezazo.

Sin embargo fue el Udinese el que aprovechó una falta de entendimiento entre Denzel Dumfries y su arquero Yann Sommer tras disparo del serbio Lazar Samardzic que sirvió para abrir el marcador (40’).

En el segundo tiempo, los 'Nerazzurri' reanudaron su asedio al Udinese e igualaron con un penal convertido por el mediocampista turco Calhanoglu, después de una falta de Okoye sobre Marcus Thuram (55’).

En el tiempo agregado (90’+5’), Davide Frattesi liberó a los suyos al aprovechar con el arco vacío un rebote en el palo tras un disparo previo de Lautaro desde fuera del área.

A siete fechas para la conclusión del campeonato italiano, el Inter camina imparable hacia el 20º 'Scudetto' de su historia: supera al Milan (2º) en 14 puntos y a la Juventus (3º) por 20 puntos.

Su titulo podría quedar sellado el 22 de abril en San Siro con ocasión del derbi milanés contra el Milan.

Con sus 82 puntos, puede batir aún el récord de puntuación en una temporada de la Serie A, que ostenta la Juve desde la 2013-14 (102 puntos).