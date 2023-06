Investigan quién elaboró la torta con cannabis en torneo de pelota paleta

El presidente del club Huahuel Niyeo, Jorge Lavin, se refirió a la investigación que se está llevando adelante. “Creo que hicieron un asado y después de la premiación ya a la madrugada pasó eso”, dijo.

Según se difundió, se habría tratado de una broma. “Yo no participé porque tenía otro evento y la verdad es que no me informaron, me enteré el lunes a la tarde cuando me llamó la señora de un participante de Bariloche que estuvo en el evento”.

Agregó: “Estamos investigando para ver cómo sucedieron los hechos y si realmente se trató de una broma, desde el hospital me dijeron lo mismo, que fue una torta con cannabis”.

Acotó que “no sabemos aún si fue elaborada en el club o la trajo alguien, pero todo está en proceso de investigación; por eso no puedo brindar más detalles”.

Pidió un informe a la Subcomisión de Paleta, organizadora del encuentro deportivo. “Esta noche tenemos reunión de Comisión y me lo tienen que entregar, así que veremos cómo seguimos”.

“Es nuestra obligación esclarecer los hechos porque no queremos que recaiga sobre nuestra institución algo tan grave”, señaló.

Fuente: El Cordillerano