Iván Torres: comisaria Mirantes denuncia que falsificaron su firma 

La comisario Laura Mirantes radicó una denuncia en la Fiscalía de Rawson para que se investigue la supresión de su identidad con el objeto de efectuar una falsa presentación. Asimismo, solicitó que se investigue el hecho y se intervenga el teléfono celular de donde se mandó un PDF, y que se dé con el responsable del mismo.

Iván Torres fue visto por última vez con vida entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de octubre de 2003. Siempre se apuntó a policías de la Seccional Primera de Comodoro e incluso hubo un juicio con algunas condenas que nunca satisfizo a los familiares del joven.

“Alguien escaneó mi firma, que fue sacada de algún lugar donde he trabajado”, pero que “es de un sello viejo de comisario”, alegó Mirantes, aclarando que “en mis últimos destinos los sellos eran otros, tanto en la comisaría de la Mujer de Trelew como en la Comisaría de Rawson”. A raíz de ello “hoy (por ayer) me presenté en el Ministerio Público Fiscal de Rawson donde se me tomó la denuncia con el objetivo de que se investigue quién hizo esta maniobra, para que se investigue y se dé con el autor material de la falsificación”, sostuvo según publica Jornada.

“No tengo nada que ver con ello, desconozco el contenido y a las personas involucrados a ese caso; así que mi presentación ante la fiscal Florencia Gómez ya tiene número de actuación y con esto se sabrá quién utilizó una rúbrica mía con el fin de radicar una falsa denuncia pública, usando mi identidad”.

En ese sentido, la comisaria Mirantes –la misma que fuera sancionada al comienzo de la pandemia por la dupla Massoni-Gómez- indicó que “solicité que se intervenga el teléfono celular de donde se mandó el PDF para dar con el responsable de esta acción. De mi parte, estoy muy tranquila”.