Jacobo Winograd disparó contra Fátima Flórez: "Logró lo que quería"

El mediático no le tuvo piedad a la comediante y disparó con todo por su romance con el presidente electo. "País generoso", lanzó.

La relación de Fátima Flórez con Javier Milei causó gran asombro cuando se blanqueó hace algunos meses. Y es que, lejos de la sorpresa que generó esta combinación tan particular, muchos especularon que no están juntos por amor sino por interés, situación que sigue merodeando en el aire al día de hoy.

En este sentido, Jacobo Winograd se metió de lleno dentro de la polémica y aseguró que la actriz y el libertario no estarían en pareja si no fuera por los resultados de las elecciones presidenciales de hace algunos días. Cabe recordar que el actor y empresario es muy amigo de Norberto Marcos, el ex de Fátima.

El artista fue interceptado por los micrófonos de Socios del espectáculo y no guardó nada a la hora de disparar contra la comediante. "Tenía una relación de amistad enorme con Fátima, la defendí en todos lados", comenzó remarcando antes de que su postura cambie.

Luego, súper filoso, agregó: "Fátima era familia como Norberto, pero si ella se separó y es feliz con este muchacho, el señor presidente electo... Y bueno, que sea feliz. Yo no me voy a meter en su vida privada. Si quiere ser primera dama, que lo sea. Argentina, país generoso".

Jacobo no cree que haya amor entre la imitadora y el libertario. "Me acuerdo ahora de frases como 'billetera mata galán', 'político mata al poder'... qué quilombo todo...", disparó, generando una sonrisa de complicidad en el notero ante un entrevistado que se hacía el desentendido pero sin dejar de disparar con munición gruesa.

“Si Milei no hubiera sido candidato, ¿estaría Fátima con él? No sé”, preguntó sin filtro el mediático. Y también agregó: “Logró comer a solas con Mirtha Legrand, ser tapa de Caras que nunca lo fue... Logró lo que quería, perfecto. Es una artista bárbara, una número uno, nadie lo va a discutir, pero yo no lo entiendo”.

Por otro lado, también se refirió al quiebre de la relación entre Fátima y Norberto, luego de 22 años en pareja. “Lamento mucho la separación de ellos, pero fue el destino. Ella se enamoró de otra persona, es lo que dice ella, se cansó de Norberto y se acabó el amor", dijo.

Después de gatillar con todo frente a la comediante, Winograd dejó una reflexión de cara a lo que se viene ahora para la humorista y su ex. "Ahora lo que importa es que lo respete, que terminen bien en paz y que se dividan todos los bienes”, señaló, mostrándose también furioso por las acusaciones que lanzó la abogada Ana Rosenfeld en medio de todo esto.