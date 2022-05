Javier Fernández luchó hasta el final en Caroya

El último evento doble del Trofeo de Verano de Rotax Grand National tuvo su desarrollo el pasado fin de semana sobre el trazado cordobés de Colonia Caroya. El comodorense Javier Fernández llegó a estas últimas instancias con firme ánimo de revalidar el protagonismo que supo alcanzar en las anteriores presentaciones, en la clase Master Max.

A pesar de su buena performance, Javier no tuvo toda la fortuna de su lado en este cierre del certamen de la primera parte de la temporada Rotax. En la clasifica por la Fecha #4, consiguió la 2ª mejor marca en su vuelta rápida, posición que sostuvo en la carrera Pre Final. En la Final, buscó repetir sus acciones dentro de los puestos de vanguardia, pero los primeros giros no fueron como el piloto de Comodoro Rivadavia había proyectado. Algo relegado en el clasificador con respecto a sus intenciones, fue 5° en el clasificador final.

“Fue un sábado bastante negativo. Pudimos hacer una buena Pre Final, quedamos 2° y sumamos buenos puntos. La final no fue lo que esperábamos. Largamos en la primera fila, pero en las primeras vueltas me costó muchísimo encontrar el ritmo y el grip. Me pasaron y quedé retrasado. No podía encontrar el ritmo en esta carrera y vamos a tener que trabajar para revertirlo mañana”, contó Javier.

Sabiendo que disponía de un buen conjunto mecánico, no se desanimó cuando la clasifica de la Fecha #5, el domingo, lo dejó ubicado en el P5. En la Pre Final, consiguió crecer al frente y esto le dio un alivio para afrontar la Final. En la última decisiva de este certamen, un toque lo perjudicó y le impidió volver a luchar por los lugares del podio. Completó esta competencia en el P5.

Luego de cumplida la última definitoria de este fin de semana, manifestó: “Estamos insatisfechos porque tenemos un auto contundente y no lo pudimos aprovechar. En la final, largamos adelante, pero un toque nos privó de toda posibilidad de avanzar. Quedamos muy retrasados. Resultó muy positivo como fuimos remontando, porque tuvimos un ritmo de carrera muy bueno. Destaco eso de la Final, pero me quedé con ganas de poder pelear la carrera. Hay que seguir trabajando para prepararnos para el Sudamericano, ese es nuestro objetivo”.

Y por último, completó: “Quiero agradecer a mi familia, a los chicos de Comodoro que siempre me alienta, al equipo de Daniel Schianni, a Axion Team, a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia que me apoya a través de “Vivamos Comodoro”, a Transportes EG y a Mobil 1”.

A pesar de no redondear el fin de semana como lo había planificado, Javier Fernández mejora su ubicación en la tabla de la Master Max y cierra el torneo en el P4, con 217 puntos. La categoría lo convocará a pista nuevamente el fin de semana del 19 de junio cuando se ponga en marcha el Trofeo Primavera. Pero entre sus proyectos, está su participación en el IRMC Sudamérica, que se disputará del 28 de junio al 2 de julio, en Colombia. Allí intentará hacer flamear desde lo más alto la celeste y blanca.

