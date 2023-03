Hace nueve años, la primera entrega de “John Wick” elevó el listón del cine de acción. En este duro universo de asesinos a sueldo, los espectadores de todo el mundo pudieron vivir la emoción de secuencias de lucha deslumbrantemente puras, coreografiadas como si se tratara de un frenético ballet, que llevaron al límite lo que se puede lograr de modo práctico ante la cámara, sin trucos digitales. Y sobre “John Wick 4” el director Chad Stahelski revela que es tanto una continuación como una conclusión de la saga. “Creo que es una buena continuación de las tres películas anteriores, y tiene algo de conclusión, lo cual es genial”, dice. “Introducimos un montón de nuevos personajes que tienen mucho que decir sobre John Wick desde su pasado y desde, obviamente, el presente. Creo que es la hermandad, es la esperanza. Es lo que la vida sería realmente como una pequeña crisis existencial con John, y creo que esa es la parte divertida de la película. Hay una buena conclusión de un hilo emocional que ya hemos tenido”.

“En nuestra cabeza, Keanu y yo hemos acabado por ahora”, añade in embargo. “Vamos a darle un descanso a John Wick. Si a todo el mundo le encanta y se vuelve loco, nos tomaremos un minuto de calma”. Stahelski deja así el futuro de la franquicia en el aire, aunque hay muchas posibilidades de que sea retomada, si bien no de inmediato. De hecho, el plan original (antes de la pandemia) era rodar la cuarta y quinta entrega al mismo tiempo, pero Stahelski es un hombre ocupado. Ha sido contratado para dirigir “Ghost of Tsushima” o “Rainbow Six”, entre otros muchos proyectos. Y esa acumulación de trabajo podría jugar en contra de la saga John Wick, porque “me gusta formar parte de todas”, dice. “He intentado ser un director multitasking, pero no puedo, por eso se acumulan”.

Stahelski tiene la particularidad de que antes de convertirse en director fue doble de riesgo. Así es como en la película plantea una puesta en escena con muchos diálogos cargados de una violencia latente, seguidos de escenas de acción hipnóticas que invitan a ver la siguiente. Keanu Reeves reveló en diversas entrevistas que pasó 12 semanas entrenando para realizar las escenas de riesgo. De hecho, cuenta que para una de las escenas más complicadas, en que maneja un auto alrededor del Arco del Triunfo en París, tuvo que aprender a hacer un giro inverso de 180 grados y demás acrobacias mientras recargaba su pistola y la disparaba por la puerta. “Esta película ha sido el papel físico más difícil que he tenido en mi carrera hasta ahora. Realmente me entrenaron para poder tener lo que llamamos la caja de herramientas”.

Título original: John Wick: Chapter 4

Año: 2023

Género: Thriller Formato: 2D Duración: 2 horas, 49 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años con reservas

