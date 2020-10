"Jorge Neuss la maltrataba en público, Silvia Saravia fue una víctima"

El sábado por la noche se conoció el femicidio de Silvia Saravia a manos de su marido, el empresario Jorge Neuss, quien luego se suicidó. De a poco, y con bastante reserva, las amigas de las víctimas denunciaron que Neuss maltraba públicamente a su esposa.

El hecho que el fin de semana sacudió a la clase alta de nuestro país, y causó gran estupor mediático que en los avisos fúnebres de los diarios tradicionales muchos hayan despedido a la víctima con su femicida, como si se tratara de una muerte no violenta. Ahora se conocieron versiones de allegados de Saravia que sostiene que los maltratos se conocían desde hace un tiempo. Una de las amigas del club de Silvia Saravia, que decidió no dar a conocer su identidad, señaló que "era sufrida" en su relación con Neuss.

"No me dijo que se quería divorciar, pero últimamente no estaba bien. Ella lo justificaba a él, por eso que se llama síndrome de Estocolmo. Era presa de los convencionalismos sociales", dijo la mujer al portal de noticias Infobae.

Por su parte, una vecina del country Martindale de Pilar dónde ocurrió el asesinato, fue más allá y aseguró que la víctima destratada en público por el empresario: "Neuss la trataba mal públicamente. La menospreciaba frente a todos, incluso le gritaba en el club. Pero nadie habla. Las mucamas de al lado, que son amigas de las mucamas de Silvia, contaron que Neuss varias veces la agarró por el cuello y tuvieron que llamar al hijo. Es una desgracia", reveló.