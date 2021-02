José Vargas se impuso en las tarjetas, pero se vio perdedor

En la noche del viernes el gimnasio municipal N°1 se vistió de gala para recibir nuevamente boxeo profesional, de la mano de José Vargas (Club Boxeo Comodoro) que venció por puntos en fallo no unánime a Alan Velázquez, de San Julián. “Mil disculpas a la gente que miró la pelea y no salió como tenía que salir. La próxima estaremos mejor entrenados si quiere revancha”, expresó el local tras el combate que fue transmitido por el Facebook de Comodoro de Primera.

La velada de deporte de contacto contó con cuatro peleas previas de kickboxing fiscalizadas por K-Box Latino, donde resultaron ganadores Facundo Barrionuevo, Carlos Guzmán, Maximiliano Almonacid y Benjamín Rodríguez, tras lo cual se desarrolló la pelea estela de fondo profesional boxístico, con una ajustada victoria para el local José Vargas (7-0-0) sobre el pampeano radicado en San Julián, Alan Velázquez (3-11-1).

Desde el primer round que fue netamente de estudio, la visita se mostró con iniciativa aunque el cierre fue de José Vargas con buenas conexiones en el minuto final.

Pasaron los tres primeros rounds con un desarrollo muy parejo, pero un Velázquez con buen posicionamiento, mostrando la virtud técnica que había manifestado en la previa, hasta que en el cuarto round se produjo una caída leve por parte de Vargas, pero con conteo al fin por parte del árbitro Miguel Valencia.

En el quinto round se produjo la recuperación de “Josecito” con buenas manos pero sobre todo mucha actitud para enfrentar a un rival muy fuerte desde lo estratégico y lo físico.

En el medio, hubo descuento de un punto por parte de Valencia para la visita, que ya había sido advertida por un cabezazo y un codazo en el palo por palo.

En el sexto Velázquez volvió a tomar la iniciativa pero Vargas se repuso, aunque con mejor dividendo para la visita, que se mostraba más entero, en tanto que Vargas fue nivelando la pelea con mucha garra y corazón, especialmente en el octavo y noveno round, buscando conectar manos en transición, con un visible cansancio teniendo en cuenta los 10 rounds.

El saldo fue la victoria de Vargas por puntos, en fallo no unánime, que no dejó conformes a ninguno de los dos, especialmente a la visita.

“Fue la pelea más dura que tuve. Me vi perdedor, vamos a decir las cosas como son. Me enganchó abajo, por suerte me pude recuperar. Con el jab lo fui llevando, pude sumar puntos abajo y arriba hasta que lo pude enganchar. Se ve que lo sentí, pero no me di cuenta, y la dejé pasar”, comentó tras la pelea el local José Vargas.

“Me embocó en varias, vino bien entrenado y fuerte. Vamos a esperar otra pelea, ojalá estemos sobre todo más fogueados. Esta fue puro corazón. Tuve solo sparrings amateurs, y no se puede trabajar fuerte así. Mil disculpas a la gente que miró la pelea y no salió como tenía que salir. No sé si me pidió, pero para la próxima vamos a estar mejor entrenados si quiere revancha”, agregó.

Por su parte, Alan Velázquez tras el combate expresó: “Estoy muy amargado por el resultado. Me sentí muy ganador, igual contento por el estado físico, por el rendimiento en la pelea”.

Sobre su oponente, Velázquez añadió: “Es un boxeador fuerte, bien armado, inteligente también. Buen boxeador. Dimos una gran pelea, un gran espectáculo. Me siento un boxeador bastante completo, y se vio. Estoy medio amargado con los resultados, ya me viene pasando bastante cuando voy de visitante. Bastantes peleas me han robado y me parece muy injusto, pero el boxeo es así, más cuando vas de visitante”.

“Siento impotencia. Fue una muy buena pelea, pero el mejor trabajo lo hicimos nosotros. Las mejores manos, faltó la definición. Creo que la ganamos ampliamente. Son las cosas del boxeo, sobre todo cuando venís de visitante. Tenés que ganarle a tu rival y a los jueces. Cuando vengo de visitante espero esto, que mi boxeador haga un buen papel. Y esta vez los superamos. A pesar de la derrota indicada por los jurados yo sé que ganamos, me voy contento y me voy conforme. Esperamos hacer la revancha con Vargas en la categoría Welter”, cerró Juan Carlos Treuquil, técnico de Velázquez.

Panorama

Kick Boxing

– Diego “Alambre” Almazán (Team Warriors): P - Facundo “Pan Triste” Barrionuevo (Team Rivas): GDU – Cat.: Hasta 72kg – Semipro.

– Cristian “El Halcón” Aguilar (Team Warriors): P - Carlos “La Mantarraya” Guzmán (Gym Fight Club): GDU – Cat.: Hasta 65kg. – Amateur.

– Maximiliano “El Cascarudo” Almonacid (Team Warriors): GKO3 - Leonardo “El Alacrán” Pizzini (Rivas Team): P – Cat.: Pesado – Semipro.

– Benjamín “La Pulga” Rodríguez (Team Warriors): GFD - Tomas “El asesino” Taylon (Gym Fight Club): P – Cat.: Hasta 60kg – Amateur.

Fondo boxeo profesional – A 10 rounds (Cat. Welter)

– José Vargas (66,650kg. – C.B.C. – Com. Riv.): GFNU - Alan Velázquez (66,300kg – San Julián): P

Fallo: 95,5-95 (C. Alderete); 97-94,5 (P. Sosa); 96-96 (R. García).