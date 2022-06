Joven desaparecida en Berazategui fue hallada en Comodoro 

Silvana Soledad Galarza fue hallada en nuestra localidad tras 10 días de búsqueda desesperada luego de haber ido a una fiesta en Buenos Aires y no haber vuelto a comunicarse correctamente con su familia. Según fuentes, habría arribado a la ciudad con un amigo.El pasado viernes 3 de junio, la joven de 20 años había participado de una fiesta y, al momento de finalizar la misma, no llegó a su casa y tampoco se supo más de ella. Este lunes, su entorno familiar confirmó que fue hallada con vida.

Según informaron, la chica se había ido al cumpleaños de su amiga, pero nunca más había vuelto. “Como el sábado por la mañana todavía no había llegado, empiezo a llamarla por teléfono, pero no me atendía. Cuando le escribo por WhatsApp me dice que la casa quinta quedaba muy lejos, que nadie podía traerla y que a más tardar el domingo por la noche iba a estar de regreso”, relató Viviana Esquinal, su mamá.

El lunes de la semana pasada, Silvana tenía que llevar a su hermano al colegio y le había confirmado a su mamá que iba a regresar para hacerlo, pero no fue así. Pasaron los días y no se supo más nada. “Le escribía mensajes y no me los respondía, aunque aparecía en línea. Después apagó el teléfono“, continuó.

Hace algunos días, la chica le había confirmado a su mamá que “estaba bien, pero lejos“, sin contar con la sorpresa que estaba más lejos de lo que se pensaba.

En conclusión, efectivos policiales que dialogaron con Silvana a través de Instagram confirmaron que ella fue encontrada en Comodoro Rivadavia con el total desconocimiento de cómo viajó más de dos mil kilómetros siendo que iba a una fiesta. Además, aseguraron que está fuera de peligro y en muy buen estado de salud.

En diálogo con El Comodorense Radio, el comisario de la Seccional Cuarta de nuestra ciudad, Ricardo Lienan, explicó: “a las 16 horas aproximadamente se presentó una persona de 20 años proveniente de la provincia de Buenos Aires, quien manifestó que pesaba en su contra un pedido de averiguación de paradero. Aportó sus datos personales y se verificó la información que estaba en los medios nacionales. Es una persona que se había ausentado de Berazategui el pasado 3 de junio, se dio aviso a las autoridades locales y se puso en conocimiento al fiscal de Quilmes”.

Y añadió: “luego, se constató que se trataba de la persona buscada mediante los documentos que presentó ella en ese momento“, explicó.

Por último, el efectivo informó que la joven está en perfectas condiciones y que, según los testimonios de ella, habría arribado a Comodoro de forma voluntaria. “Mediante la fiscalía de Quilmes se decidió que se fijara un domicilio en Comodoro donde ella estaría al cuidado de una tía. Ahora intervendrá la fiscalía local, como también la de la localidad de provincia de Buenos Aires”, concluyó el oficial.