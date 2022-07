Juan Pylypczuk: "esta es la base, es el inicio de todo"

Durante el acto protocolar y los festejos por el 50° Aniversario del gimnasio municipal N°1 de Aristóbulo del Valle y Viamonte, algunos de los directores generales que pasaron por la casa del deporte municipal brindaron sensaciones.

Algunos de ellos fueron Juan Pylypczuk y Raúl Galván, quienes estuvieron en la Dirección de Deportes tanto en la década del 70’ como del 80’, respectivamente.

“Es volver a recordar el inicio de esto. Tuve la suerte de ingresar acá, como director de Deportes en el año 1976/77, estar durante tres años y empezar a conformar lo que ahora es un monstruo, dividido en todos los barrios, en toda la ciudad. Emocionado y feliz”, expresó Pylypczuk.

“En esos tiempos había federaciones y asociaciones, nosotros éramos un ente municipal que no cubría todavía tanto espectro. Simplemente cuando ingresé, me acuerdo como al día de hoy, mi primera intención fue conformar el escalafón docente porque no estaba ingresado en la Municipalidad. Anteriormente a mí habían contratados, y armamos un escalafón para que el docente quede permanentemente en planta y pueda desarrollarse en su función, cosa que la mayoría lo fue cumpliendo con éxito y estabilidad. Jerarquizar la actividad”, describió.

“Empezamos con cuatro docentes. Cuando ingresé como primer docente, lo primero que hice fue convocar a Miguel Blanco, Liliana Coya y Lucio Rodríguez, que eran profesores que recién llegaban de Santa Fe y no tenían una labor específica. Así que imaginate si tiene un desarrollo posterior todo esto”, sostuvo Pylypczuk.

“Hoy estoy jubilado, viviendo en mi barrio Kilómetro 8, y simplemente viendo como se ha ido desarrollando paulatinamente esto, en estos últimos años sobre todo. Feliz de verlo, que cada día le dan más interés y preponderancia a la actividad deportiva y social. Es mundialmente conocida la importancia de la actividad deportiva, sino no estaríamos pendientes de los grandes torneos de fútbol o básquet que se desarrollan. Y esta es la base, es el inicio de todo”, cerró.

Por su parte, previo al acto protocolar realizado en el propio municipal N°1, en el mismísimo hall de entrada del gimnasio, otro de los directores generales que pasaron por el establecimiento municipal, Raúl Galván, expresó: “Muy emocionado. Desde el año 1983 que ingresé en la Dirección de Deportes hemos pasado muchas situaciones, muchos trabajos, muchos aciertos y no tanto. Pero siempre tratando de sumar en el trabajo, con el grupo importante de compañeros que he tenido, tanto profesores como el personal de mantenimiento, ayudantes técnicos, y obviamente el apoyo político siempre para poder gestionar la actividad, toda la programación que íbamos haciendo a lo largo del año. Me alegro encontrarlo a Hernán, hoy como un referente, y recordar cuando era un profe que recién comenzaba. Eso también forma parte de la formación y el trabajo que se ha hecho a través de tantos años”.

“Muchísimos recuerdos, muchísimo aprendizaje, crecimiento no solo en lo deportivo sino también en lo personal. La madurez, el saber escuchar es importante, y obviamente el agradecimiento a todos los compañeros que estuvieron, ya sea cuando estaba a cargo, o desde el llano en un gimnasio dando clases, esos aprendizajes, situaciones, esos recuerdos son imborrables, que nos ayudan día a día, y hoy que estamos en otra etapa se los recuerda con mucho cariño, adultez y mucha emoción”, sentenció Raúl Galván.