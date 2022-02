Juana Viale banalizó la tragedia que vive Corrientes

Juana Viale viajó a la zona de los incendios en Corrientes y aprovechó para criticar al presidente Alberto Fernández y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié. La nieta de Mirtha Legrand mostró a través de sus redes sociales la situación en San Alonso, una isla en “el corazón de los Esteros del Iberá”.

“Yo amo todo lo que es el tema naturaleza y cuando estaba mirando los incendios, como no me gusta que me cuenten las cosas, me las quise venir a ver con mis propios ojos, no me gusta que me vendan gato por liebre; agarré la camioneta y me vine para acá”, dijo la actriz y conductora. El tour lo cerró con una foto artística para Instagram en el lugar arrasado por las llamas.

"La banalizacion es total", le comentó un usuario. "Cuando se entere que los que incendian los humedales y arrasan con la naturaleza son los oligarcas que sienta en su programa", agregó otro lector. "¿Mama que es usar una tragedia? Esto hijo", ironizaron. "Y el carancho del ano es paraaaa", sumaron. "Que fantasma por favor, viviendo en una pose. Que tenebrosos los herederos de este pais", sentenciaron.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCaaVq6-O_8x%2F%3Futm_source%3Dig_embed&utm_campaign=loading&access_token=EAAGZAH4sEtVABAHC75MhrIcpjGsSrBGE8jZCdxmZCWVD7WX6OfeUquhSPxfT4wZBWbQmItA2oALzHLgPf85kN7B8VpK7piUW6bWL2JHhfSSfzoGJJUF3yy4235wM6ln4ZCJpKTHlKZBBIBt7C85ZBGpSZBmiQfVcJMLAsBET58XLZCgZDZD View this post on Instagram A post shared by Juana Viale (@juanavialeoficial)

Fuente: Minuto Uno