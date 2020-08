Juana Viale: "volvería a votar a Macri"

“¿A quién votaste (en las elecciones presidenciales)?”, le preguntó la conductora. “A (Mauricio) Macri”, le respondió Juanita. Y cuando le consultó si ahora elegiría otra vez al ex presidente en vez de Alberto Fernández, Juana contestó con seguridad: “Volvería a votar a Macri”.

Luego, la protagonista de la película Camino sinuoso aclaró que su ideología política no era macrista, y que el presidente Alberto Fernández le “gusta mucho”, pero “no lo que viene atrás”. Entonces, Estelita indagó más: “¿Cristina (Kirchner) no te gusta?”. “Sí”, confirmó Viale, validando esa impresión.

Entre risas, Jey Mammon también le consultó a Juana si interrumpía a sus invitados de la mesa, como solía hacer Mirtha, quien se alejó de la televisión ya que por su edad es una persona de riesgo frente al coronavirus. “No, yo los dejo hablar a todos”, aclaró la hermana de Nacho Viale sobre su manera de llevar adelante el ciclo.

“Gracias a vos volvieron los K a la mesa”, le dijo Estelita. Con tono irónico, Juana le respondió a pura ironía: “¡Por suerte! Ya era hora. Ya estaba proponiendo que me den banana de postre”. Entre risas, la humorista le siguió el juego y bromeó: “Porque es el show de los gorilas ahora, ¡me vuelvo loca!”. Y la conductora agregó: “Antes no querían venir. A mí me gusta que vengan los K, me gusta la pluralidad, la diversidad”.