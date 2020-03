Judiciales extienden por 24 horas su medida de fuerza

El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) decretó el viernes un paro para el lunes, martes y miércoles ante los incumplimientos salariales del Gobierno provincial. Sin embargo, la medida fue extendida 24 horas más debido a la decisión del gobernador Mariano Arcioni de pagarle el sueldo al Poder Legislativo para poder iniciar el período de sesiones en el Congreso chubutense.

Otro de los asuntos importantes que abordó el gremio judicial en las asambleas que realizaron en las delegaciones de Comodoro Rivadavia, Rawson, Esquel, Lago Puelo, Trelew, Puerto Madryn y Sarmiento fue la propuesta que se llevará hoy a la reunión con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para derogar una acordada que implica que en algunos sectores trabaje el 70% del personal judicial durante la realización de medidas de fuerza para garantizar el funcionamiento mínimo del servicio.

El encuentro comenzará a las 10 y contará con la movilización de todos los trabajadores judiciales de Rawson, Trelew y Puerto Madryn para manifestar su repudio a una determinación del STJ de vulnerar el derecho a huelga.

En los últimos días, el Poder Judicial fue muy crítico de las políticas de Mariano Arcioni por lo que todo hace suponer que la acordada sería dada de baja como respuesta a las acciones tomadas en Fontana 50.

“Calculo que se están dando cuenta del papel del gobierno (por el STJ). Lo único que está haciendo la acordada es generar conflicto porque vulnera el derecho de huelga. Nosotros consideramos que esta es una situación urgente porque se nos juntan dos meses sin cobrar”, aseguró Raúl Belcastro, secretario general de SiTraJuCh.

SIN CUENTAS CLARAS

En diálogo con El Patagónico, el dirigente gremial explicó que después de esa reunión se definirán las medidas de fuerza para los próximos días teniendo en cuenta que todavía no cobraron el tercer y cuarto rango y no hay cronograma a la vista.

Belcastro también dejó en claro que no se culpa a los trabajadores legislativos por las decisiones del Gobierno provincial. “Nosotros creemos que la plata para pagar a un sector u otro es una decisión política. Los compañeros en su justa herramienta resisten y hacen lo que pueden. Es un derecho que ellos tienen y no hay ninguna bronca con respecto a los compañeros porque todos estamos en la misma situación queriendo cobrar nuestros salarios que están de más vencidos. Después que se haga cargo del gobierno en las decisiones que toman. Lo que no se dice acá es que la provincia tiene recursos y que tiene la decisión política de pagarle uno o pagarle a otro y que la podrían tener también para pagar en cuotas a los acreedores”, cuestionó el dirigente gremial.