Jugadora de hóckey abusada por un futbolista no halla consuelo

El 25 de febrero se cumplió un año de la denuncia de abuso sexual contra Diego García, jugador de Estudiantes que está a préstamo en Patronato de Paraná. La denunciante, Clara Bulacio, publicó un descargo en sus redes sociales en donde contó el calvario que vive, además de criticar al club que preside Juan Sebastián Verón por haberle dado la espalda y no poner en práctica los "valores" que pregona.

Clara inició su descargo contando que es hincha de Estudiantes desde que tiene uso de razón, y que desde muy pequeña empezó a ir a la cancha. Con tan solo 5 años comenzó a jugar al Hockey vistiendo la camiseta del club de sus amores y destacó que desde ese momento Estudiantes fue su segunda casa, donde hizo muchos amigos y aprendió importantes valores.

Pero lamentablemente su vida cambió un día que asistió a una pool party con amigos y amigas que había hecho en el club. "Era gente en la que yo confiaba", destacó la joven. El hecho denunciado se produjo luego de una reunión en una quinta del barrio El Rodeo, en la tarde noche del 24 de febrero de 2021. Allí estaban presentes Diego García y otros futbolistas juveniles del conjunto platense.

"El día que pasó todo lo que pasó, que todavía no puedo poner en palabras ni lo quiero revivir, fui a esa pool party por amigos que me dio el club y amigos a los que les tenía confianza, no fui a arriesgar mi vida", agregó.

UN AÑO DESPUES

"Hoy que se cumple un año de toda esta situación, a mí me toca lidiar con dos duelos. El de que una persona haya decido sobre mí, tomado el poder de mi cuerpo y no me haya dejado decidir sobre lo que quería hacer. No solo tengo que estar con ese duelo de sentirme sucia, sino que también tengo el duelo de haberme alejado del club que me acompañó toda mi vida, de aceptar que el club al que yo acompañé me dio la espalda", continuó.

Bulacio destacó que la dirigencia del Pincha nunca le dio una respuesta concreta sobre su caso: "Después de todo esto, Estudiantes se comunicó con mi familia e íbamos a tener una reunión. Nos recomendaron que antes nos informáramos y vayamos con las ideas firmes para no comernos cualquier verso. Así lo hicimos, pedimos el cambio de fecha de la reunión para ver qué iba a decir el club, pero nunca se reprogramó".

Por último Clara, expresó: "Estoy cansada de que se diga cualquier cosa, que se crea cualquier cosa. Me tocó que mi situación sea pública y no me voy a quedar callada, no van a tener la comodidad de mi silencio. Yo todavía estoy asumiendo el hecho de todo esto. A pesar de que Estudiantes hizo las cosas bien desde lo legal, también habla de una escuela, de valores y algunas cosas más que conmigo no las cumplió. Estudiantes me dio la espalda a mí y a mi familia, y Estudiantes era mi familia", cerró.

A pesar de los escraches en Paraná, Diego García debutó con la camiseta de Patronato en esta Copa de la Liga ante River y también fue parte del equipo titular en el partido frente a Talleres, de local, donde recibió la reprobación del hincha al ser despedido con silbidos. En tanto, Clara, vive un calvario y aguarda por justicia.