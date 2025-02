Julieta Prandi: "Hubo un montón de situaciones incómodas para mí"

Cuando Julieta Prandi recuerda su paso por Poné a Francella, las emociones son mixtas. Su participación en el sketch de La Nena, uno de los segmentos más recordados y también más cuestionados del programa, marcó el inicio de su carrera en la televisión. Sin embargo, a más de veinte años de su emisión original, la actriz mira hacia atrás con una mirada crítica y matices que antes no contemplaba.

“Yo no la pasaba bomba. Era mi primer trabajo. Había un montón de situaciones que quizás eran incómodas para mí”, reveló en diálogo con Puro Show.

Su participación en el ciclo humorístico duró un año, pero las repeticiones se extendieron por más de una década, convirtiéndola en un rostro recurrente en la pantalla de Telefe. A pesar de que el programa le abrió puertas en el mundo del espectáculo, Prandi no oculta que su experiencia fue agridulce.

“Tengo también muchos recuerdos lindos de lo que fue mi trabajo, de que me abrió puertas a nivel internacional en un montón de países. No me trae feos recuerdos. Pero no fue el momento donde yo mejor la pasé”, explicó.

“Cuando ponés en la tele una programación de humor que tiene que ver con 20 o 30 años atrás, tiene una temática y una sociedad que no es la misma. Pasó el tiempo y hay que contextualizarlo en el tiempo que se hizo”, analizó la actriz.

Para Prandi, el debate no debería centrarse en cancelar el pasado, sino en comprenderlo en su contexto. En esa línea, trazó un paralelismo con otros íconos del humor argentino: “Eso es como ahora ponernos a levantar el dedo con Olmedo y Porcel, que por ahí salen en Canal Volver. Es el humor de antes, ¿no? O las novelas de Luisa Kuliok, los sopapos… qué sé yo. En ese momento nadie dijo nada de los sopapos y salían al aire".

La reflexión de Prandi resuena en el debate que planteó Florencia Peña, una de las figuras principales del elenco. La actriz fue una de las primeras en manifestar su incomodidad con algunos contenidos del programa, al señalar que el paso del tiempo y la evolución social cambiaron la percepción del humor.

“Fui muy feliz haciendo Poné a Francella. Amé ese programa y aprendí mucho con Guille en ese momento de nuestra historia. Pero hay algunos sketches que hoy quedaron antiguos, no porque en su momento no fueran geniales, sino porque el mundo cambió y el humor también cambió“, señaló en una entrevista con Teleshow.