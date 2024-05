Karina Sanz compitió en el Mundial de Kayacsurf

Entre el 4 y 12 de mayo pasados, el balneario Playa Grande de la ciudad de Mar del Plata, fue sede del 17° Campeonato Mundial de Kayacsurf, el cual reunió a más de 60 atletas de Argentina, País Vasco, España, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay y Chile.

De este evento tomó parte la rawsense Karina Sanz, única integrante chubutense del seleccionado nacional, que finalizó con un meritorio quinto puesto en la competencia individual. En cuanto a la clasificación general por equipos, País Vasco se quedó con el primer lugar, seguido por Argentina e Inglaterra.

Tras esta destacada actuación, la deportista visitó este miércoles las oficinas de Chubut Deportes y mantuvo un encuentro con su presidente, Milton Reyes y el gerente de Relaciones Institucionales Agustín Landau, para agradecer el apoyo recibido para concretar dicha participación.

“UN EVENTO SUMAMENTE INTERESANTE”

Posteriormente, en diálogo con el área de Prensa de Chubut Deportes, Sanz manifestó que “es un evento que por primera vez se realiza en Argentina, por lo cual es muy bueno para promocionar nuestras cosas a nivel deportivo y turístico. Fueron diez días de competencia y hubo gente de distintas partes del mundo”.

Agregó en este sentido que “es un evento sumamente interesante, porque no solamente conoces gente de otras partes del mundo, sino que también sirve para ver cómo se desempeñan y se desarrollan deportivamente, para seguir adquiriendo conocimientos en la disciplina e ir mejorando”

“SEGUIR REPRESENTANDO A CHUBUT”

En otro tramo de la charla, la capitalina destacó que “deportivamente me fue muy bien y no me lo esperaba, porque pude llegar a la final, que no es poca cosa, además de todo lo aprendido y la experiencia que me llevo. Esto obviamente me motiva a seguir y ahora se viene el Sudamericano que se hará en Uruguay y esperemos poder estar y seguir representando a Rawson, a Chubut y a la Argentina”.

Haciendo referencia a sus inicios en el kayacsurf, Sanz resaltó que “hace dos años estoy con la disciplina. Empecé surfeando en playa unión con un kayac de travesía y veía que existían kayac cortos, específicos para la actividad, así que me interioricé y comencé a viajar a Mar del Plata, donde está un poco más desarrollado el deporte y empecé a capacitarme, a tomar contacto con el kayac y a aprender con la gente que sabe”.

En el final, la deportista resaltó que “a los deportistas de la parte austral del país, al vivir tan lejos, nos cuesta mucho llegar a las competencias, con lo cual la presencia y el respaldo de instituciones como Chubut Deportes son fundamentales para costear los viajes o alojamientos, que es lo más oneroso, pero siempre hay que tener objetivos para seguir adelante, así que ahora toca seguir entrenando y mejorando la técnica para lo que viene”.