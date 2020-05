Klopp: "hay cosas más serias" que si Liverpool es campeón o no

"¿Si el Liverpool no se coronara campeón? Hay cosas más serias en la vida que no convertirse en campeones; muchas personas a nuestro alrededor tienen grandes problemas. La gente está muriendo", dijo Klopp ante la posibilidad de que la Premier League inglesa no se reanude y se declare la temporada desierta, en declaraciones que recogió RMC de Francia.

Liverpool es puntero de la Premier League con 82 puntos, seguido por Manchester City con 57 a nueves fechas del final, una diferencia de 25 puntos restando 27 en juego, y aspira a ganar por primera vez el torneo desde que fue creado en la temporada 1992-1993.

Sin embargo Klopp cree que Liverpool, aunque haya cosas más importantes, debería ser el campeón: "Hay discusiones con gente que quisiera tener una temporada sin campeón, pero jugamos el 76 por ciento del torneo y eso no debería ser ignorado. Somos los primeros y deberíamos ser campeones", añadió el entrenador alemán.